“İhaneti asla affetmem”

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

“Gerçek hayatta ihanete uğradım mı bilmiyorum ama asla affetmem” diyor.

Sizi en çok üzecek olay?

Annemi kaybetmek.



Nerede yaşamak isterdiniz?

Miami’de.



Yaşayabileceğiniz en mutlu an?

Başarıyı doğru kutlayabilmek…



Hangi hataları hoşgörüyle karşılayabilirsiniz?

Telafisi olabilecek hataları bazen affedebilirim.



Gerçek hayatta favori kadın kahramanınız?

Henüz yok.



En sevdiğiniz müzisyen?

Kıraç.



Bir erkekte en beğendiğiniz özellik?

Dürüst olması.



Bir kadında en beğendiğiniz özellik?

Dostluk anlayışının kuvvetli olması.



Yapmaktan en mutlu olduğunuz iş?

Mesleğim olmazsa beslenemem.



Kimin yerinde olmak isterdiniz?

Kendim olmaktan çok mutluyum.

