"İlişkiler artık patlamaya hazır bomba gibi"

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‘Sana Bir Sır Vereceğim’ dizisiyle adeta bir fenomene dönüşen, ardından ‘Benim Adım Gültepe’ projesiyle oyunculuğunu döktüren Ekin Koç, ‘Senden Bana Kalan’ filmiyle kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. O yeni neslin en iddialı yeteneği!

Röportaj: Ayşe Yılmaz, Aslı Akal /Ekip İstanbul



Abdullah Oğuz’la yollarınız nasıl birleşti?

Senaryoyu ilk okuduğumda çok etkilenmiştim. Sonrasında Abdullah Oğuz’la bir araya geldik. Hikaye ve karakter üzerinde konuştuk uzun uzun... O görüşme sonrasında heyecanım daha da arttı ve bu projede yollarımız birleşti.



Nasıl bir film ‘Senden Bana Kalan’?

Filmi henüz izleyemedim ancak seyirciyi derinden etkileyecek bir aşk filmi olduğunu söyleyebilirim. Gerek bizler gerekse kamera arkasında görev alan tüm ekip, işini büyük bir ciddiyetle yaptı. Bunun beyazperdeye de yansıyacağından hiç şüphem yok. İzleyicimizin kalbine dokunabileceğimizi umuyorum.



Özgür karakterinin bir analizini yapmanızı istesek...

Özgür, dışarıdan bakıldığında şımarık, sorumluluk nedir bilmeyen bir adam. Aslında etrafımıza baktığımızda rahatlıkla rastlayabileceğimiz türde biri. Geçmişinde yaşadığı birtakım travmalardan dolayı hayatını farkında olmadan farklı yönlendiriyor ve filmin kırılma noktası da burada başlıyor. Özgür’ün geçmişiyle yüzleşmesi, aşkı bulması…



Özgür’ün sizi en etkileyen yanı ne oldu?

Aşık olmasıyla birlikte geçmişiyle yüzleşmesi, kendi içinde verdiği çaba ve bir anlamda da o sorumsuz ve şımarık adamın, Elif’le birlikte yaşadığı değişim beni etkileyen yanı oldu.



Özgür, şımarık ve sorumsuz biri olarak büyümüş… Siz çocukluk ve ilk gençlik yıllarınızı nasıl geçirdiniz?

Mutlu bir aile yaşantısının yanı sıra keyifli arkadaşlıklarımın olduğu bir çocukluk geçirdim. Gençlik yıllarımda ise benim de herkes gibi hayata karşı tecrübe kazandırdığını düşündüğüm sıkıntılarım olmuştur. Ancak her seferinde bir ders çıkartarak, fazla sıkıntı çekmeden hepsini atlattım. Tüm bunların bana çok şey kattığını düşünüyorum. Kısacası genel anlamda sorunsuz geçirdiğim dönemlerdi.



Oyunculukla sizin hayatınız mı yoksa günün sonunda başka şeyler mi hayal ediyorsunuz?

Oyunculuk hayatım değil ama hayatımın önemli bir parçası. Hayatta hiçbir şeye ‘hayatım’ diyebilecek kadar bağlanmak istemem. Yaptığım şeyle ahenk içinde ilerlemeyi tercih ederim. İşimi severek yapıyorum ama beni yaralayabilecek kadar taviz vermiyorum.



Ben size müzik desem, siz bana ne dersiniz?

‘İyi ki var’ derim.



