İlker Kaleli: “Kendimle savaşımı bitirdim”

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İlker Kaleli, kısa zamanda çok yol katedip, mesleğinde rüştünü ispatlayanlardan. Kaleli’yle şehirden uzaklaşıp yeni projesini ‘Poyraz Karayel’i konuştuk, hayatını ve gerçeklerini sorguladık!

İlker Kaleli’yi nasıl bilirsiniz? Yetenekli, çok iyi oyuncu, cool, biraz asi, zor! Onu tanımadan önce kafamdaki imaj buydu! Niye, neden, nasıl bilmiyorum. Belki önceki röportajlarından belki magazin basınında gördüklerimden belki de bugüne kadar oynadığı rollerden. Kilyos’ta buluştuğumuzdaysa bu saydığım özelliklerine çok daha fazlası eklendi. Rahat bir adam o! Hayatı, koşulları zorlamayan cinsten. Özgüveni çok yüksek. Evet, zor. Keskin kuralları var. Eğer bu keskin kuralları boş yere, altını doldurmadan kırmak için çabalamaz ve onun güvenini kazanırsanız çok kolay bir adam! Ne istediğini biliyor, neyin kendine, hayattaki duruşuna yakışmayacağını da. Hayatla ilgili başka dertleri var. Kendini, dünyayı affetmiş, zorlamaktan vazgeçmiş. Hayatın akışında mutlu olmayı öğrenmiş. Yaşadığı her şeyi yanına kar saymış; “Hayat 20’li yaşlarıma göre daha kolay geliyor” diyor. O da çoğumuz gibi ilk gençlik yıllarını pek parlak geçiremeyenlerden. Boşanmış bir anne-babanın çocuğu. Fakat ilk gençlik yıllarında yaşadığı travmaları karşısına almaktan vazgeçip, yanına almayı başarabilmiş ve bugün olduğu adam olmasını sağladıkları için de hepsini sahiplenmiş. Özel hayatıyla ilgili kesinlikle konuşmuyor, soruları yanıtlamıyor. Hayatında biri var mı yok mu bilmiyorum ama ‘sende biraz zor sevgili imajı var’ diyorum. Sevgilisi olduğunu kabul ettikten sonra çok iyi bir sevgili olduğunu fakat zorluğun o aşamayı kabul etmek olduğunu söylüyor… Çekimden önce konsepte karar verirken menajerinden gelen bir telefon da beni epey şaşırtmıştı. Kesinlikle mavi renk giymediğini söyledi. Nasıl yani bir insan nasıl şiddetle bir rengi giymeyi asla kabul etmez! Paranoya yaptım. Sordum, anlattı. Değişik bir adam o ama değişik olmak için rol kesenlerden değil. Doğası bu, olduğu gibi… Artık o anlatsın.



Nasıl ikna ettiler sizi Poyraz Karayel olmaya?

Hem senaryoyu hem hikayeyi çok sevdim. En çok da karakterin çok boyutlu ve renkli oluşu beni cezbetti. Dizinin kendi hikayesi de bugünlerde çok izlemeye alıştığımız tema dizilerine benzemiyor. Çok boyutlu, renkli, aynı bölüm içinde hem dram hem esprili sahneler var. Ne zaman güldüreceği belli olmuyor. Ne zaman ağlatacağı da… Okurken de çok zevk verdi diyebilirim. Karakteri de başrol klişelerinden uzak; karizmatik olayım, derin derin bakayım, sesimi pesten kullanayım gibi şeylere çok girmeyip, gerçek, yaşayan, yeri geldiğinde korkan, ağlayan, güçsüzlüğünü ortaya koymaktan çekinmeyen bir karakter olarak yorumlamam, bana oynayacak alan vermesi çok önemliydi. O anlamda gerçek bir anti kahraman hikayesi ki bence dünya sineması da uzun zamandır o yönde hareket ediyor.



Bugüne kadar oynadığınız rollerden de epey farklı.

Poyraz çok güzel bir tutunamayan. Bir şehir insanı olarak çok şey anlatıyor bize. Hepimizin bir şeylere tutunmaya çalıştığı, gerçeklik aradığı, neyin iyi veya kötü olduğunu bilmeden anlamsızca sürüklendiğimiz şehir hayatı içinde, Poyraz karakteri tüm bunları çok güzel özetliyor. Bu beni çok etkiledi ve hoşuma gitti açıkçası. Aynı zamanda esnek de bir karakter. Köşeleri ve çizgileri çok belli bir karakter oynayabilir ve bunu kendin de kırabilirsin ama Poyraz o kadar esnek ki nereye çekersen oraya gidebilecek bir kumaşı var. Bu da çok potansiyel barındırdığı anlamına geliyor, oynarken bana zevk veriyor. Oynadığım her rolde aradığım cevap ‘insan tarafı neresinde bu karakterin?’ oluyor. O zaten çok gözler önünde. Çok insan, çok duygusal. Seyirciyi onun gibi olmaya özendiren değil, kendisini içinde bulabileceği, mesafeli hissetmeyeceği, bu topraklarda doğup büyüyen herkesin yaşadığı çaresizliklerin, kalakalmaların, haksızlıkların, çabaların ve hayata hep bir şekilde tutunmaya çalışmanın çok güzel ve eğlenceli bir özeti.



Peki, ‘Poyraz Karayel’in ilk bölümünü izledikten sonra oynarken hayal ettiğiniz şeyle ekranda izlediğiniz bölüm birbirini tuttu mu?

Yer yer çok yakaladığı anlar da var, yer yer farklı düşünmüştüm dediğim sahneler de var, ki güzel bir şey bu. O noktada senaristin ve yönetmenin de bir hayal dünyası var. Oyuncu da başka bir şey kurabiliyor kafasında. Bence hakikaten güzel olan bu. İşin üretme kısmında güzel alışverişler başlıyor. Zaten sevdiğim kısmı üretme kısmı. İş izlemeye geldiğinde biraz mesafeli duruyorum.



İzleyemez misiniz kendinizi?

Yok, çok sevmiyorum. Onu şöyle yapsaydım, bunu böyle yapsaydım demenin sonu yok. İnsana biraz azap veren bir süreç. Kaçırdığın şeyleri görüyorsun başka bir yerden kursaymışım nasıl olurdu diye düşünüp duruyorsun. O yüzden en çok eğlendiğim kısmı üretim, tüketim değil.





