Onun yeri farklı! ‘Asmalı Konak’ta dikkatimizi çeken ve yıllar içinde başarısını, deneyimini ödüllerle perçinleyen oyuncu hiç şüphesiz ki oyunculuğu kadar Avrupai güzelliği ile de bizi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Nurgül Yeşilçay bizimle hem güzellik sırlarını paylaştı hem de Özcan Deniz’le yeni projesinin ipuçlarını verdi.

Yazı: Gülru İncu



Türkan Şoray ve Şener Şen’in başrollerini paylaştığı ‘İkinci Bahar’ dizisinde Gülsüm karakterini canlandırdığında 20’li yaşlarını süren gencecik bir tiyatro öğrencisiydi. ‘Asmalı Konak’ tam bir fenomen oldu. Atıf Yılmaz’ın yönettiği ‘Eğreti Gelin’deki Kostak Emine rolü ise 12. Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü getirdi ona ve Yeşilçay, rüştünü ispat etmiş biri olarak Türk sinemasının başarılı genç kuşak oyuncuları arasındaki yerini aldı. Güzellikle yetenek ve başarının buluştuğu şanslı kadınlardan biri o özetle. Son olarak ‘Paramparça’da izlediğimiz güzel oyuncu, bizimle bir yandan güzellik sırlarını paylaşırken diğer yandan da kasım ayında başlayacak yeni projesiyle ilgili ipuçları verdi.

Güzellik sizin için ne ifade ediyor, güzel kadını nasıl tanımlarsınız?

Kendiyle ve çevresindekilerle barışık kadın güzeldir.



Makyajla aranız nasıl, hangi renkleri, hangi malzemeleri kullanmayı seversiniz?

Günlük hayatta yoğun makyaj yapmıyorum. Bir maskara, bir ruj ya da ikisinden biri benim için yeterli.



‘Asla vazgeçmem’ diyeceğiniz bir makyaj malzemesi var mı?

Mat rujları seviyorum. İhtiyacımızı karşılayan kaliteli ürün bulduk mu ömür boyu bırakmıyoruz zaten. Kadife gibi dudakları seviyoruz ama mat rujun en zor yanı sürmek. Doğru kalemi kullanmak, taşırmamak lazım. Bazıları mat ruj süreceğim diye dudaklarını çorak topraklara benzetiyor. Oriflame’in Lip Sensation’ı bu duruma tam bir çözüm.

Her kadının hayatında mutlaka bir kez denemesi gereken bir makyaj tarzı ya da saç modeli var mı sizce?

Kadınlar ne istiyorlarsa denemeli bence. Mesela çok kısa bir saç modeli gördünüz ve beğendiniz, korkmayın, deneyin. Koyu bir ruj görüyorsunuz ama cesaret edemiyorsunuz. Kendinizi neden bu şekilde sınırlayasınız ki? İnsan hissettiği yaştadır derler ya bence de insan hissettiği güzelliktedir. Ne yaparsan yap, güzel hissettiğinde güzelsin.



Cilt bakımı için neler kullanıyorsunuz?

Gül suyunu tonik olarak kullananlardanım. Her sabah gül suyu ile yıkarım yüzümü. Haftada bir kez de cilt bakımı yaptırırım.



Saç bakımı için neler yapıyorsunuz?

Saçlarımı balla yıkıyorum. Şampuanın içine 1/10 oranında bal koyuyorum. Saçlarım daha gür, daha parlak ve daha güzel oluyor.



Güne başlamadan önce mutlaka yaptığınız bir rutin var mı?

Mutlaka iki bardak su içerim.



Oriflame ile yollarınız nasıl kesişti?

Oriflame’in kadınlara açtığı kapıyı, onları iş hayatına kazandırma yöntemini seviyorum. Markanın bir ruhu var. Aynı zamanda hayallere inanıyor ve buna tüm kadınları dahil ediyor. Böyle büyük bir ailenin içinde olduğumdan dolayı çok mutluyum.



İlerleyen günlerde başka hangi projelerde göreceğiz sizi?

Özcan Deniz’le birlikte yakaladığımız ‘Asmalı Konak’ ruhunu herkes çok sevdi. Biz de bu ruhu tekrar yaşatmak için kolları sıvadık. Kasımda gösterime girmesini planladığımız sinema filmimizin hazırlıklarını yapıyoruz şu sıralar.



Mutlaka yapılacaklar listenizde bundan sonra neler var?

İnandığım projelerle mesleğime devam edeceğim. Anneyim ve önceliğim Nejat tabii ki. Yapılacaklar listemiz onun büyümesiyle orantılı oluyor elbette.



