İntikam dizisinin Aslı’sı "Dilşad Çelebi"

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Canlandırdığı karakteri Aslı’nın mükemmeliyetçiliğini paylaşıyor. Ancak pek mücadeleci biri değil. Çünkü ona göre bazı şeylerin üzerine gitmemek, zorlamamak gerekiyor. Yazı: Selin Kılıç / Seninle

Hayatı boyunca stratejik davranmayı beceremediğini söyleyen güzel oyuncu ne yazık ki, hep içinden geldiği gibi davranan biri olmuş. Bu durumun kendisine maddi olarak çok şey kaybettirdiğini söylese de manevi olarak çok şey kazandığını düşünüyor. İntikam dizisinde Aslı karakterini canlandıran Dilşad Çelebi kendini karakteri Aslı kadar mükemmeliyetçi buluyor. Ancak pek mücadeleci olmadığını söylüyor ve “Hayatta hiçbir şey için zorlamaya gerek yok” diyor.

Bilgisayar eğitimi aldıktan sonra dizi film oyunculuğu nasıl başladınız? Oyunculuk sizin için tesadüfi bir şey miydi?

Biraz tesadüfi aslında. Çocukluğumdan beri müzikalde oynamayı hayal ediyordum ama bunu gerçekleştirmek için hiçbir eylemde bulunmamıştım. Bir gün kuzenim ajansa görüşmeye giderken ona eşlik ettim. Benden de başvuru aldılar. Bu sayede üniversite son sınıftayken reklamlarda oynamaya başladım. Mezun olunca da diziler başladı. Baktım bu işi çok seviyorum, birkaç yerden özel ders aldım ve bu yolda ilerlemeye karar verdim.

Oyunculuğa dair en büyük hedefleriniz neler?

İki şeyi çok istiyorum; biri müzikalde oynamak. Diğeri de beğendiğim birkaç yönetmen var. Onların filminde rol almak.

Tiyatro yaptınız mı, sinema filminde rol aldınız mı? Bu yönlerde idealleriniz, hayalleriniz var mı?

Geçtiğimiz sezon Yiğit Sertdemir’in yazıp Tolga Yeter’in yönettiği ‘Medeniyet Tiyatrosu’nda oynadım. İlk oyunumdu. Tiyatronun tadını aldıktan sonra anladım ki, ölene kadar hayatımın bir parçası olacak tiyatro artık. Özellikle müzikallere ve fiziksel tiyatroya çok ilgi duyuyorum. Sinema filmi henüz olmadı. Bir süre daha böyle devam ederse kendi filmimi çekmeye kalkışacağım valla...

‘İntikam’ dizisinde canlandırdığınız Aslı karakteriyle gerçek hayatta benzer yönleriniz var mı?

Aslı’nın sorumluluk duygusu ve mükemmeliyetçiliğini kendime çok benzetiyorum açıkçası. Ama mücadeleci sayılmam pek. “Zorlamamak gerek” diye düşünenlerdenim.

Aslı biraz sinsi ve entrikacı bir kız. Dizinin ilerleyen bölümlerinde sürpizler yapacak mı?

‘İntikam’daki hemen hemen her karakter gibi Aslı da sürprizlerle dolu. Sizi oldukça şaşırtacak...

