Irina Shayk: Benim babam da madenciydi

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Bu yılki Dosso Dossi Fashion Show'un yıldızı, dünyaca ünlü Rus top model Irina Shayk'tı. Shayk, Büşra Bozok Aytek'e özel bir röportaj verdi

İşte Irina Shayk'ın Türkiye ’ye olan sevgisinden madenci çocuğu olmanın zorluklarına ve Cristiano Ronaldo ile evlilik planlarına uzanan o röportajdan satırbaşları:



Bu, Türkiye’ye üçüncü gelişiniz. Şimdiye kadar ülkemiz hakkında edindiğiniz izlenim ne yönde?

- Türkiye’yi de Türk kültürünü de çok seviyorum. Zaten bir Rus olarak sevmemem mümkün mü? Bütün Ruslar, Türkiye’yi çok seviyor. Çünkü Türkler çok sıcak davranıyor ve sorunsuz insanlar. Ayrıca buranın hamamı, denizi, yemekleri, her şeyi çok güzel. O yüzden buraya gelmeyi çok seviyorum.



Daha önceki gelişlerinizde de hamama girmiş miydiniz?

- Evet, daha önce girmiştim, Dosso Dossi Fashion Show yetkilileri de bu gelişimde benim için hamamı ayarlamışlar. Önce sabunlandım, ardından kese yapıldı. Üzerine masaj yapılması da çok keyifliydi. Türk kültürünü gerçekten çok seviyorum.



Türk modası hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Dosso Dossi, Türk modasına yön veren bir organizasyon. Artık dünyada da bilinen bir şov. Buraya gelenler hem tatil yapıp hem de defileleri takip ederek Türk modasını dünyaya taşıyorlar. Benim de bu şovda farklı markaların koleksiyonlarını görme fırsatım oldu. Çok başarılılar.



Bu yılki Türkiye Güzeli Amine Gülşe size benzetiliyor. Siz ne diyorsunuz, benziyor musunuz sizce?

- Bunun için yorum yapamam, kendisini tanımıyorum, bilmiyorum...



Babanız bir maden işçisiydi. Biz de Soma’da kısa süre önce büyük bir maden faciası yaşadık. Haberi duyduğunuzda neler hissettiniz?

- Çok üzüldüm. Böyle olaylarda bütün insanların bir arada olması, birbirine yardım etmeleri, pozitif düşünmeleri lazım... Benim babam madende, yerin altında çalıştığı için hastalandı ve hayatını kaybetti. Madencilere herkesin yardım etmesi gerekiyor...



Bir madenci çocuğu olmanın zorlukları nelerdi?

- Zor bir çocukluktu, çünkü babamla çok fazla zaman geçiremiyordum. Bu da beni mutsuz ediyordu.



Ukrayna’daki iç savaş hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı?

- Ben çok politikanın içinde değilim ama bunun çok üzücü bir durum olduğunu söyleyebilirim. Tüm dünyada barış olsun istiyorum. Herkes pozitif olsun...



Önümüzdeki ay vizyona girecek olan “Herkül” filminde Herkül’ün sevgilisi Megara’yı oynadınız. Son olarak oyunculuğun sizin için nasıl bir deneyim olduğunu sorayım. Ve devamının gelip gelmeyeceğini...

- Benim için farklı bir deneyimdi. Oyunculuk çok keyifli bir iş. Ama eğitimini almak ve çok çalışmak gerekiyor. Ben bir profesyonelim, ne yaparsam yapayım eksiksiz olsun isterim. O yüzden de oyunculuğun üzerine eğileceğim. Çünkü devam etmek istiyorum.



Sizden güzellik tüyoları da alabilir miyiz?

- Biz Rusya’da Rus hamamına giriyoruz, siz de burada Türk hamamına girmelisiniz. Türk hamamı çok sağlıklı ve cildinizi yeniliyor. Ayrıca bol bol su için. Türkiye’deki güneş olağanüstü ama yakıcı özelliğinden dolayı koruyucu krem sürmeden dışarı çıkmayın. Sonuçta kanser riski de var. En önemlisi kendinizi sevin. Aynaya bakın, “Ben güzelim” deyip kendinizi buna inandırın. Bu, enerji olarak size geri dönüyor...



Yazın kışlık koleksiyonlar, kışın yazlık koleksiyonlar için çekim yapıyorsunuz. Bu durum sizi zorlamıyor mu?

- Ben bu konuda Rus olmamın avantajını yaşıyorum. Biz, hava değişimleri nedeniyle kış aylarında yazlık, yaz aylarında kışlık kıyafetler giyebiliyoruz çünkü. O yüzden bu duruma çok alışkınım. Ayrıca bunun güzel bir yanı da var; o kıyafetleri herkesten önce görüyor ve giyebiliyorum

