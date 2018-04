Irmak Ünal'la annelik üzerine

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Üç yaşında Kayla adında bir kızı olan Irmak Ünal, minik oğlu Vadi’nin de aralarına katılmasıyla hayatının en mutlu günlerini yaşıyor. Çocuklarının doğumuyla hayatının tamamen değiştiğini söyleyen Ünal, bu değişimi mutlulukla kucakladığını ve yaşama dair farkındalığının gün geçtikçe arttığını da sözlerine ekliyor.

Yazı: Gülru İncu



Anne olmak bir kadının en önemli dönüm noktalarından... İki çocuk annesi Irmak Ünal da anne olduktan sonra tamamen farklı bir insan olduğunu ve bu değişimi kabul etmenin bile başlı başına bir hayat dersi olduğunu söylüyor. Değişimi kucaklayarak kabul etmiş o ve çocukların dünyasına girmesiyle içindeki küçük çocukla yani küçük Irmak’la daha çok yüzleşmiş. Çocuklarıyla çok ilgili, kontrollü, disiplinli, sakin, endişelerden, takıntılardan uzak bir anne Irmak Ünal ve Kayla da annesinin davranışlarının bir yansıması; sakin ve uysal. Kayla’nın annesine ve kardeşine duyduğu sevgi ise gerçekten görülmeye değer. Bir süre sonra oyunculuk mesleğine döneceğini söyleyen Ünal, bu aralar çocuklarla ilgili projelerle ilgilendiğini, çocuklara faydası dokunacak bir işte yer alırsa kendisini çok mutlu hissedeceğini vurguluyor. Çocuklu çekimler işin doğası gereği biraz sıkıntılı geçer, biz de çekim ekibi olarak durumu çoktan kabullenmiş, olabilecek sürprizlere karşı kendimizi hazırlamış olarak gitmiştik çekime ama her şey su gibi akıp gitti.



Anne olduktan sonra hayatınızdaki en dramatik değişiklik ne oldu?

Ben değiştim, artık tamamen farklı bir insanım. Değişimi kucaklayarak kabul ettim ve inanın değişimi kabullenmek bile başlı başına bir hayat dersi. Yaşam tarzım, dünyaya bakış açım değişti. Şimdi en negatif duruma bile olumlu bakmaya gayret ediyorum, içimdeki çocukla, çocuk Irmak’la daha çok iletişime geçiyorum. Kendime daha iyi bakmaya gayret ediyorum, daha çok okuyorum… Artık önceliğim kendimi geliştirmek. Önceliklerim değişti, koşulsuz sevgiyle tanışmam sayesinde kendime güvenim iyice tazelendi. Daha çok paylaşan, daha az şikayet eden ve koşulların akışını kabul eden bir insana dönüşme yolundayım. Başarının tanımı değişti benim için ki bu en dramatik değişikliklerden biridir hayatımda. Kariyerle, işle-güçle, popülariteyle ilişkisi kesildi başarı tanımımın.



Kızınızı kucağınıza aldığınız ilk an neler hissettiniz?

Benim için ifade etmesi aslında çok kolay, “Cennet bu olmalı” dedim. Kızımı da, oğlumu da kucağıma aldığımda cennetteymişim gibi hissettim. Katıksız mutluluk ve huzur hissettiğim iki an…



Rahat bir hamilelik dönemi geçirdiniz mi, sıkıntılarınız oldu mu?

Şükürler olsun iki hamileliğim de genel anlamda iyi geçti. Kayla’da daha aktiftim, Vadi’de biraz daha yavaştan aldım her şeyi. İyi beslenme ve olumlu düşünme üzerine yoğunlaştım. Doktorlarımın müthiş desteğini de unutamam. Bir de annem ve eşim her dakika yanımdaydı. Bu, büyük bir manevi destekti benim için.



Çocuklarla hayat nasıl geçiyor?

Çok yoğun ve hızlı geçiyor. Yatağa kendimi attığımda “Bu, dünyanın en tatlı yorgunluğu olmalı” diyorum. Tam zamanlı anneyim ve şu anda onlarla geçirdiğim kaliteli zaman çok değerli. Kayla büyüyor ve aktif bir çocuk, her anın tadını çıkarıyorum. Vadi ise hayatı yeni tanımaya, hayata alışmaya çalışıyor ve ben onun ihtiyaç duyduğu tek şeyim. Bu tempoda da iki taptaze ruh arasında müthiş bir hayatım var. Benim için bu; hayatımın şimdiye kadarki en mutlu dönemi.



Oğlunuz Vadi dört aylık. Nasıl geçti bu dört ay?

“Kolay geçti” dersem yalan söylemiş olurum. Zorluydu. Kayla’nın ilk dört ayından farklıydı tabii ki. Kayla’da tüm ilgimi ona akıtabilmiştim, Vadi’de ise benden sevgi, ilgi ve destek bekleyen üç yaşında minik bir kızın varlığı da resme eklendi. Onun düzeninin bozulmaması, bu yeni döneme geçişin onu yormaması için elimden geleni yapmalıydım ve bu da zorlu bir bölünmeyi gerektiriyor. Sonuç olarak annelik dopdolu bir hayat. Bazen yorgunluktan ağlasam da yaşam amacıma yaklaştığımı hissettiğim, kafamı kaşıyacak anımın olmadığı bir dört ay geride kaldı. Bu dört ayın içinde uzun seyahatler, gezmeler tozmalar bile var.



İsimlerin insanların karakterini, yaşamını hatta kaderini bile belirlediği söylenir ya, kızınızın ve oğlunuzun isimlerini kim seçti?

Kızımın ismini eşim Emre, oğlumun ismini ise ben seçtim. Kızımız olursa hep su ile alakalı bir ismi olmasını dilemiştik. Kayla, suyu tanımlamak için kullanılan, saf, katkısız anlamına gelen bir kelime ve benden anında onay alan bir isim. Hamileliğimin dördüncü ayından beri onu Kayla diye çağırıyoruz. Vadi ise hayalimdeki erkek ismiydi. Rüyalarımda yemyeşil vadiler görürüm ben ve çok etkilenirim vadilerden. Irmakların vadilere kavuşması gibi şiirsel bir durum da mevcut. “İsimleri gibi olsunlar” diyebileceğimiz iki isim seçtik. Ben ismimi çok severim, umarım kızım ve oğlum da gelecekte isimlerini severler.