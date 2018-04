Onun adı güç. Onun adı aşk. Onun adı enerji. Onun adı umut. Onun adı cesaret: Ceyda Düvenci

Röportaj: Ece Üremez

Fotoğraf: Serhat Hayri

Ceyda Düvenci, dokunduğu ve baktığı her noktayı gözlerinden saçılan ışıkla değiştirme, geliştirme ve iyileştirme gücüne sahip. Böylesine özel bir ismin bir kadın olarak portresi takdimimizdir.



ÖYLE BİR KADIN VARDI Kİ KARŞIMDA ONU ANLAMAK DA ANLATMAK DA KOLAY DEĞİL. Hayatın tüm kartlarını baştan oynayıp çabuk olgunlaştırdığı ama onun her şeye rağmen içindeki küçük kızı yeniden büyütmeyi seçtiği bir hikaye onunki. En ciddi olduğu anlarda dahi hissediyorsunuz aslında Ceyda hep biraz çocuk kalmış, bilerek ve isteyerek… Aşk onun hayatının hep tam merkezinde olmuş. Yanlış anlaşılmasın sadece kadın-erkek arasındaki aşk değil bahsettiği. Hayatının her anına, her durumuna, her varlığına duyduğu aşk. Sevgiyle yaklaşıyor her şeye ve sevginin mucizeler yaratabildiğini bir kez daha kanıtlıyor uyandığı her sabah. Pozitif enerji içinde o kadar güçlü akıyor ki neredeyse gerçek enerjiye dönüştürülebilecek kadar somut bir hal almış. Onun yanında olan kimse için korkuya yer yok, sadece ışık var, renk var, gülümsemek var. Bir de inanç kavramı onu tanıtan doğru kelimelerden. İstediklerinizin, hayal ettiklerinizin gerçek olacağına inanmayı seçmek kolay değildir, ancak bunu başarabilenler bir eser ortaya çıkaranlardır. Tıpkı Ceyda’nın en güzel eseri, aşkı, biriciği, kızı Melisa gibi. Siz hiç durmadan koşmak nedir bilir misiniz ya da bir an olsun yorulmadan ayakta dimdik durmak? O biliyor. Geceleri yatağına yattığındaysa 15 yıldır sık sık kollarını açıp uçtuğunu görüyor. O anlamına kafa yormasa da benim için bu rüya Ceyda’nın melek enerjisinin en mecazi kanıtı. Konu çocuklar olduğunda da o kadar güzel hedefler koymuş ki kendine, kaynaştırma eğitimi hakkında ülkemizdeki gerçeği, eksiği, yetersizliği görüp harekete geçmek için var gücüyle çalışıyor. ‘Her şeyin bir sebebi olduğunu biliyorum’ diyecek kadar realist, ‘Her şey çok güzel olacak’ diyecek kadar samimi, ‘Hayatı karşılık beklemeden yaşarım’ diyecek kadar fedakar, ‘Sadece içinde olduğumuz an önemli’ diyecek kadar cesur olan bu kadının gözlerimin içine bakarak, içtenlikle anlattıklarını birçok kez durup defterime not almak istedim, aldım da. Röportajın sonunda ise bu yazıyı okuyan herkese iyi gelmesi dileğiyle, onun deyimiyle bir ‘olumlama duası’ yazmasını istedim. Kendi el yazısıyla paylaştığı bu dua, her sabah tekrarlayarak güne başlamamız ve mucizeler yaratmamız için Ceyda’nın bize hediyesidir. Yatağınızın başucundan ayırmayın, farkı göreceksiniz. Şimdi, Bülent Şakrak ile henüz evlenerek yepyeni bir dönemin başlangıcında olan Ceyda’yı sadece bir kadın olarak size tanıtmama izin verin. Çünkü o ne halde olduğunu değil ne istediğini, nelerle uğraştığını değil neler yapacağını, onu neyin beklediğini değil neyi hayal ettiğini, kısacası zorluklarını değil umutlarını paylaşarak kalbinin tam içinden konuşuyor.



Sizi hiç tanımayan birine kendinizi nereden anlatmaya başlardınız? Nasıl tanıtırdınız?



İlk söyleyeceğim şey şu olurdu: Ben çok güçlü bir kadınım ve çok dürüst bir kadınım, duygularım çok temiz ve bembeyaz. Gerçekten karşılık beklemeden hayatı yaşayan bir kadınım, gönlümden geçtiği gibi... Zorluklar beni güçlendiriyor ve en büyük hedefim anı yaşamak. Bir de öğrenmekten hiç vazgeçmiyorum. Bana de ki; ölene kadar üniversite öğrencisi olabilirsin, ben hemen kabul ederim.

İnsanların size baktıkça umut dolu hissettiğini ve sizden güç aldığını düşünüyorum hep. Bu durumda sizin hayattaki duruşunuz ve bize yansıttıklarınız çok etkili elbette. Her türlü zorluk karşısında geçerli olacak birkaç öneride bulunmanızı istesem...



Bence herkesin hayatı yeterince zor. Ben farklı şunu yapıyorum galiba; tabii ki gardımın düştüğü oluyor, umutsuzluğa kapıldığım oluyor, ‘Ne yapacağım?’ dediğim oluyor, ben de insanım benim de direncimin azaldığı yerler oluyor ama öyle anlarda bile çok hızlı ayağa kalkıyorum ve diyorum ki; “Tamam ya her şey toparlanacak, her şey çok güzel olacak. Her şeyin bir sebebi var, bu da bize bir şey öğretecek. Bu yolculuk da bana yeni bir şey öğretecek, ben de bunun peşinden gideceğim.” Gerçekten de hayata dair böyle büyük kurgular olmadı kafamda hiçbir zaman.

Tamamen kendinizi ana teslim ediyorsunuz yani?



Aslında yüzde 100 tabii ki beceremiyorum ama o an gönlümden ne geçiyorsa onu yapmayı tercih ediyorum. Bir de varsayımda bulunmuyorum, karşı tarafın ya da durumun ya da hayatın bana vereceği cevabı düşünmüyorum. Üstüme düşeni yapıp akışına bırakmayı seçiyorum. Amerika’da bir şirket çalışanlarına şöyle dermiş: ‘Pazartesi günü yapacağın işi hafta sonu düşünme, çünkü bunun hiçbir yararı yok. Pazartesi sabahı düşünürsün. Cuma gününden pazartesiyi kurgulama. Cumartesi ve pazar telefonlarınızı kapatın, lütfen hayatınıza bakın.’ En önemlisi içinde olduğumuz şu an.

Karanlıkta kaldığınız anlarda sizi neler iyi hissettirir?

İlk yaptığım şey dua etmek oluyor. Hemen bir müzik açıyorum, sevdiğim sakin bir parçayı seçiyorum. Odanın ışıklarını da kapatıyorum. İki mum yakıyorum, odaya güzel bir koku yayılıyor ve sadece duruyorum öyle. Kendi kendime diyorum ki; “Tamam, her şey yolunda. Sağlıklısın, gücün var, sakin ol.” Sonra bir kitap açıp okumaya başlıyorum, hemen kafam dağılsın, içimi sıkan duruma çok odaklanmayayım diye.