İsmail Ege Şaşmaz

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"Güneş'i Beklerken"in Barış'ı İsmail Ege Şaşmaz son dönemlerde genç kızların en beğendiği yakışıklıların başında! Heygirl dergisi de genç oyuncuyla özel bir röportaj yaptı!

Yazı: Fatma Karaca



Manisa’dan kalkıp İstanbul’a gelme maceranla başlayalım mı? Nasıl aldın bu kararı?

Ani oldu aslında. Oyuncu olmak istediğime emindim. Büyük bir adım atmak istiyordum. O büyük adım için de bazı riskleri göze almam gerekiyordu. Sonuç, İstanbul’dayım...



Ailen nasıl tepki verdi?

Tabii ki başta okulu bırakıp İstanbul’a taşınmama pek sıcak bakmadılar. Ama aldığım karara saygı gösterdiler ve hayallerimin peşinden koşmamı desteklediler.



Eğer bu hayalini gerçekleştiremeyip oyuncu olmasaydın, hangi mesleği seçerdin?

Oyunculuktan başka hiçbir şey düşünmedim ki!



Diziden sonra nasıl tepkiler geldi?

Tepkiler çok iyiydi. Herkesin dediği şey: “Hayallerinin peşinden koştun ve başardın” oldu. Bunu duymak beni çok mutlu ediyor. Oyunculuğum hakkında iltifatlar duyunca motive oluyorum. Dizi sayesinde bir sürü kişiyle tanıştım ve şu an çok yakın arkadaşlarım oldu. Herkesten bir şeyler öğreniyorum.



