İstisna bir kadın! Selma Ergeç

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Farklı türden bir güzel o! Farklı bir duruşu, farklı bir oyunculuğu, farklı bir hüznü, hayata farklı bir bakışı, ekranda bambaşka bir ruhu var. Bu istisna halinden olsa gerek, her şeyi çok fazla kafaya taktığını söyleyen Selma Ergeç’in kendine mesajı ise ‘rahat ol!’

Yazı: Filiz Şeref



Hatice Sultan ile hayatımızda sağlam bir yer edinen Selma Ergeç; duruşuyla, bakışıyla, duru yüzüyle olduğu kadar hayatı algılayışıyla da özel biri. Cebinde kelimeleri yok; çıkarıp çıkarıp kullanacağı, hazır edilmiş… Sadece insani değerler, adalet kavramı, insan olmak, eşit olmak gibi konularda çok net şekilde tavrını belli ediyor.

Alman hemşire bir anne, doktor Türk bir baba ve iki kardeşle Almanya’da geçirilen yıllar, kendine, içine dönük bir çocukluk, doktor olma yolundayken oyunculuğa yapılan bir U dönüşü... Ve devamı, hayatını özetleyen diğer kelimelerde; İngiltere, tıp, psikoloji, felsefe, yoga, mankenlik, dalmak... Şu sıralar bir de kick boks var! Gelin bu farklı kadını yakından tanıyalım.



Donanımlı ve kültürlü oyuncu, duru ve masum güzellik, düzgün karakterli... Sizinle ilgili yorumlar hep bu yönde. Olumsuz bir şey yok. Bir insanın hayatında inşa etmek istediği de bunlar olmalı zaten...



Yani özel olarak bir şey inşa etmeye çalışmadım çünkü benim kafam öyle çalışmıyor açıkçası. Bazen öyle çalışmasını istiyorum ama olmuyor.

Bugün olduğunuz yer, merdivenlerin hangi basamağı?

Sonsuz bir merdiven olarak düşünürsek, ortalarda bir yerde ama sonsuz bir merdivenin ortası neresi olur bilemem... ‘Şuraya gelmek istiyorum, şöyle olmak istiyorum’ gibi keskin hedeflerim olmadı hiç. Çok hırslıyımdır ama yaptığım iş bazında... Bir işe girişirim, çok hırs yaparım, en iyisini yapmayı isterim, ‘daha iyi nasıl olur?’ diye düşünürüm... Ama ‘şu noktaya geleceğim, bunu yapacağım’ şeklinde bir hırs değil bu. Hırslı insanları görünce ben de öyle olabilmeyi istiyorum ama olmuyor. Zaten ya var ya da yok insanın içinde hırs. Ben sadece yaptığım işin en iyisini yapma derdindeyim.



Aileniz Almanya’da yaşıyor, peki siz neden Türkiye’de olmayı tercih ettiniz?

Bu tamamen olay dışı, planlanmamış bir şey oldu. Staj için gelmiştim, oyunculuğa yöneldim ve dizi teklifi gelince kaldım...





