Son günlerde herkes ondan söz ediyor. Popülerliği çığ gibi büyüyen Chernobyl’de, dönemin en saygın bilim adamlarından Valery Legasov’u canlandıran ve bu önemli tarihi karaktere hayat vermesiyle gündemin üst sıralarına yerleşen İngiliz oyuncu Jared Harris, rolüyle ilgili bakın neler söylüyor?

“Chernobyl çok gerçekçi bir dizi oldu”



Bu projeyi kabul etmenizin nedenleri nelerdi?

Her zaman bu kadar iyi yazılmış senaryolarla karşılaşmıyorsunuz. O zamanlar Londra’da yaşıyordum ama şimdi anlıyorum ki olayın sadece küçük bir kısmını biliyormuşum.



Legasov gibi bir tarihi karakteri canlandırmanın en zor yanı neydi?

Onun hakkında çok az bilgiye ulaşabiliyorsunuz, Çernobil hakkında yazılan kitapların çoğunda ondan hiç bahsedilmiyor. Kendinden emin bir insan, olayın gidişatını görüyor. İlk bölümde Legasov’un intiharını izliyorsunuz ya, bu hikayenin gidişatını asla etkilemiyor, tam tersi seyirci onu bu sonuca götüren nedenleri merak ediyor.



En zor sahneler hangileriydi?

Mahkeme sahnesi ile Legasov’un KGB Başkanı Viktor Charkov’un duruşmadan sonra gelmesini beklediği sahne duygusal yoğunluğu yüksek sahnelerdi. Dizinin yaratıcısı Craig Mazin ve yönetmen Johan Renck hiçbir klişiye başvurmak zorunda kalmadı ve kurgu harika oldu.





