Joan'un başına trajik bir kaza gelse...

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Efsane dizi 'Mad Men'in güçlü, çekici ve zeki kadınlarından Joan'a hayat veren Christina Hendricks özel hayatına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu

Mad Men'in yeni sezon Galasında verdiği röportajlarda hem iş hem de özel hayatı hakkında açıklamalar yapan Hendricks, beş yıldır evli olduğu eşi oyuncu Geoffrey Arend ile çocuk yapmayı düşünmediklerini söyledi. 38 yaşındaki oyuncu “Yavru köpek aldık, bu da yeni bir aile için güzel bir başlangıç bence. Bir sabah uyandığımda kocamın önlükle yemek pişiryor olduğunu, köpeğimin de bir kemik yediğini görünce, istediğim şeyin tam olarak bu olduğunu anladım.” dedi. Hendricks karakteri Joan’u ise “Feminen gücünü kullanan, insanları çok iyi anlayan ve fazla dürüstçe konuşan, bu yüzden zaman zaman yanlış anlaşılan bir kadın ” sözleriyle anlattı. Son sezonda karakterinin başına kötü bir şey gelmesini istediğini söyleyen Hendrick, “Trajik bir kaza olabilir mesela, bence çok ilginç olur" şeklinde konuştu.