''Kadınlara da erkeklere de ilgi duyuyorum''

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Victoria's Secret modeli Miranda Kerr, erkeklere de kadınlara da ilgi duyduğunu söyledi

Victoria’s Secret modeli Miranda Kerr, İngilterede verdiği bir röportajda erkeklere de kadınlara da ilgi duyduğunu söyledi ve vücudunun seks sayesinde form tuttuğundan bahsetti. Ünlü moda fotoğrafçısı Mario Testino’ya yarı çıplak pozlar veren Kerr, röportajda “Keşfetmek istiyorum, hiçbir zaman asla demeyin” diye konuştu. Bir çocukları olan Kerr ve oyuncu Orlando Bloom, uzun bir beraberlik ve üç senelik evliliğin ardından altı ay kadar önce boşanmıştı. Kerr, “Yaşlandıkça kendime olan güvenim de artıyor ve eğleneceğim şeylerin peşine düşüyorum. Fark ettim ki daha az seks yapınca vücudum formunu kaybediyor. Ne kadar seks yaparsam kollarım ve karnım o kadar biçimleniyor.” Orlando Bloom ile arasında her zaman iyi bir kimya olduğunu da söyleyen Kerr, tek gecelik ilişkilerin kendisine göre olmadığını, Orlando Bloom ile öpüşmesinin bile altı ayı bulduğunu anlattı.