Şimdilerde doyasıya yaşadığı aşkı, bakımlı hali,
çalışkanlığı yani mükemmelliği ile etrafındaki bazı kadınlar için
tehlike oluşturduğuna inanan, kendinden emin bir kadın var karşımızda.
Show Tv'de yayınlanan Davetsiz Misafir'de hayatınızda ilk defa bir kadın
yönetmenle çalışıyorsunuz. Nasıl farklılıklar yaşıyorsunuz?
Gerçekten de bunun keyfini sürüyorum. Her insan güzellikten, estetikten
hoşlanır ama kadınlar daha fazla... İnsanın yönetmeni kadın olunca da "Bu
seni şişman göstermiş, şunu takalım daha havalı durur" gibi paylaşımlar
oluyor. Tabii ki bütün yönetmenler karakteri nasıl canlandırdığınızı
kollar, ama işte kadın olunca, "Aa, bak ben bu kıyafeti kendime alayım" gibilerden muhabbetler de yapabiliyoruz. Bu da bana keyif veriyor.
Kadın kadının kurdudur diye bir laf vardır. Siz bu gerçekle karşılaşmadınız mı hiç?
Özel hayatta bazen oluyor, ama iş hayatımda kadınlarla bugüne kadar hep
çok keyifli çalıştım. Çocuklar Duymasın dizisinde Zeyno'yla (Güvenç),
Omuz Omuza dizisinde de birbirinden güzel kadınlarla çalıştım. Hep
birbirimizi düzelttik, birbirimize karşı bir o kadar da iyi şeyler
hissettik.
Sebep?
Ben kendine güveni tam bir kadınım. Sanıyorum bu hayata bakışınızla
alakalı bir durum. Aptalca endişeler taşımadığım için insanlara da böyle
şeyler yansıtmıyorum. İnsanın kendisiyle ilgili bir endişesi olmayınca,
hasetlik de ortadan kalkıyor.
Ama özel hayatta böyle şeylerle karşılaştığınızı söylediniz.
Evet, özel hayatta böyle sorunlar çıkabiliyor. Ben hiper yaşayan bir
kadınım. Manikürüm pedikürüm hep yerindedir, solaryuma, hamama, kuaföre,
saç ve cilt bakımına aksatmadan giderim. Bunun yanında hayatımdaki
adama saygı gösterip onu sosyal hayattan mahrum etmem. Ona eşlik ederim,
yorgunum deyip evde kalalım demem. Arkadaşlarım hayatımdaki en değerli
şeydir, ailem de. Çalışıyorum diye evimin düzenini de aksatmam. Bu durum
bazen etrafımdaki kadınlara korku salar. Kuaföre gidememişlerse, bunu
çok yoğun çalışıyor olmalarıyla açıklamaya çalışırlar. Bu sefer
yanlarındaki adamlar "Ama Pınar gidiyor" diye cevap verdiklerinde, ben
onlar için bir tehlike oluşturabiliyorum. Böyle şeyler çok yaşadım, ama
umursamıyorum, nasıl olsa benim can dostlarım var.
Kim onlar?
Sıra arkadaşım Esra, on senelik. Şimdi yurtdışında yaşayan bir arkadaşım
daha var, eski eşimin arkadaşıydı ama benim oldu. Tesadüfler sonucu
aynı dönemlerde aynı şeyleri paylaştığım bir arkadaşım daha var.
Aramızdaki bağ o kadar kuvvetlendi ki, bir daha hiç kopmadık. Sonra
benim işim duygusal bir iş, matematikle yapılacak gibi değil. Bu konuda
en büyük desteğim de menajerim İlkay Tuna'dır. Ben onun büyük kızıyım.
Zor zamanlarımda benden öndeydi, tampon bölgeydi. Bana gelecek darbeleri
önce kendi aldı, yumuşattı ve bana öyle ulaştırdı.
O zor dönem size neler öğretti?
Çok fazla şey öğrendim, çok akıllandım, ama ilk öğrendiğim şey, asla
oynadığım karakterle kendimi bağdaştırmamak oldu. Ben o zamanlar o
karakterle aynı hayatı sürdürmekten rahatsız olmadığım için
özdeşleştirilmekten de hiç rahatsızlık duymamıştım. Sonradan yaşananlar
sayesinde öğrendim ki, bu çok yanlış bir şeymiş. Ama o bir toylukmuş.
Beni Meltem karakteriyle karşılaştırdıklarında karşı çıkmam için bir
sebep yoktu ki, niye karşı çıkayım. Ben de evliyim, son derece düzgün
bir hayatım var, düzenliyim, uçlarda bir hayatım yok. Dolayısıyla hiç
rahatsız etmedi, ama ne zaman ki ben o karaktere karşı çıkacak bir şey
yaptım, o zaman insanlar tepki gösterdi.