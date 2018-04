#KADINLARİÇİN

Asla pozitif ayrımcılıktan yana olmadık! Daima eşitliği savunduk. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için, her zaman kadınların yanında yürüyen yedi güzel adamla bir araya geldik… Merak etmeyin beyler, biz de sizin yanınızdayız!

Prodüksüyon ve Röportaj: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Fırat Koçak



KADINA KARŞI ŞİDDET BİR TÜRLÜ DİNMİYOR, BİTMİYOR.

Her gün kötü haberlerle güne uyanmaktan yorulduk. Özgecan Aslan 20 yaşındayken korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Bitmedi, haberler gelmeye devam etti. 17 yıllık şizofren eşi tarafından öldürülerek çöp konteynerine atılan Kübra Kart, sevgilisinin eve gitme isteğini kabul etmediği için şiddet görüp arabadan atılan Hüsne Aslan, Manisa’da yakılan ve bu sayfalar hazırlandığında henüz kimliği belirlenemeyen genç kız... Geçmişten bugüne erkekler tarafından cinayete kurban giden, şiddet gören tüm kadınlar... Dünya Kadınlar Günü’nün

‘kutlanacağı’ bu ayda kaybettiğimiz tüm kadınların yasını tutmaya devam ediyoruz. Bu sefer erkeklerle birlikte harekete geçmek istedik. Kadınların her zaman yanında yürüyen erkeklerle fikrimizi paylaştık. Gazeteci Ertuğrul Özkök, iş adamı Metin Fadıllıoğlu, oyuncu Levent Üzümcü, modacı Özgür Masur, milli basketbolcu Cenk Akyol, Op. Dr. Aytuğ Kolankaya ve kişisel dönüşüm danışmanı Aret Vartanyan tereddüt etmeden çekimi kabul ettiler. Onlardan bir slogan hazırlamalarını istedik. ‘Beren Saat’in, Özgecan Aslan cinayetinden sonra, yaşadıklarını cesurca anlatmasının ardından kadınların #sendeanlat hashtag’iyle yaşadıklarını anlattığı paylaşımları okuduğunuzda ne yaptınız?’ diye sorduk. Şaşkındılar, üzgündüler, kendilerini sorgulamışlardı. O yazılanların biraz azı biraz fazlası ama çok benzerleri ne yazık ki biz kadınlar için çok sık yaşanan şeyler. Taksiye bindiğimizde babamızı, abimizi aramamız, gece karanlık bir sokakta tek başımıza yürürken kendimize sıkı sıkı sarılıp, kulaklıklarımızı çıkarmamız… Ben en çok #sendeanlat başlığı altında ‘okuduklarıma inanamıyorum, gerçekten kadınlar böyle mi yaşıyor?’ diyen erkeklere şaşırmıştım halbuki. Çünkü bu anlatılanlar aslında yaşadıklarımızın sadece anlatılabilecek kısımlarıydı. Ve anlatanların çoğu, belli bir eğitim seviyesindeydi… Bir de anlatamayanlar var, daha kırsal bölgelerde yaşayanlar, tek başına markete gitmesine izin verilmeyen kadınlar, pencereden baktığı için dövülenler, gülümsediği için cinsel ilişkiye girmek istediğine inanılan kız çocuklarımız, cinsel istismarı kundaktayken gören bebeklerimiz… Peki, nereden başlamalı? Yıllar önce Rakel Dink’in, hayat arkadaşı Hrant Dink’i korkunç bir suikaste kurban verdiğinde yaptığı konuşma her aklıma geldiğinde derin bir hüzünle baş başa kalıyorum; “Bir bebekten, bir katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılamaz kardeşlerim…” Ve şimdi sizi de bu cümleyle tekrar baş başa bırakıyorum…