Kadir Doğulu: 'Neslihan benim kıymetlim'

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Başarılı oyuncu Kadir Doğulu, uydu aracılığı ile yayın yapan Arap kanalı MBC4 da yayınlanan Turki Extra programında soruları yanıtladı

Dizi oyuncusu Kadir Doğulu, ’Fatih Harbiye’ dizisindeki rol arkadaşı Neslihan Atagül’ü "Gerçekten aşık olunacak, sevilecek bir insan" olarak gördüğünü belirterek, "Sürekli Neslihan ile olan birlikteliğimi sordular. Ben buna Evet’ ne de Hayır’ diye cevap verdim. O, benim için çok kıymetli" dedi.

Arap kanalına konuk oldu

Ekranlara gelen Küçük Sırlar ve Pis Yedili’den sonra son olarak Fatih Harbiye dizisinde oynayan Kadir Doğulu, Türkiye ’deki magazin olayları ve sanatçılarla ilgili Birleşik Arap Emirlikleri’nden uydu aracılığı ile yayın yapan MBC4 kanalında yayınlanan Turki Extra programında soruları yanıtladı.

Yapmadığı iş kalmadı

Kadir Doğulu, ailesine destek olabilmek için erken yaşta iş yaşamına atıldığını söyledi. Doğulu, henüz 10 yaşındayken, mahalledeki yufkacı, bisiklet tamircisi, sucu, tüpçüde çalışmaya başladığını anlattı. 17 yaşına kadar Mersin’de birçok işte çalıştığını ifade eden Kadir Doğulu, daha sonra İstanbul ’daki ağabeyinin yanına giderek, garsonluk, barmenlik, aşçılık yaptığını, bunu 13-14 yıl sürdürdüğünü vurguladı.

''İstanbul'dan dönmek istdim''

Doğulu, ilk yıllarda İstanbul’dan dönmeye karar verdiğini ifade ederken, "Akşam çantamı hazırladım. Sabah uyanınca 'Dönüp ne yapacağım?' dedim, işime 4 elle işine sarılıp çevremi kendine göre değiştirebilecek gücü bulduğum anda bazı şeyleri yapabileceğime inandım. Vazgeçtim. İnat ettim ve burada kaldım" dedi.

Parmağındaki yüzük

Kadir Doğulu, Peyami Safa’nın eseri ‘Fatih Harbiye’yi lise yıllarında okuduğunu, gençlik dizilerinden kendisine teklif edilen ‘Macit’ karakterinin çok az geçtiğini bildiğini anlatırken, aydı dizideki aşık olduğu belirtilen rol arkadaşı Neslihan Atagül’e çok değer verdiğini vurguladı. Doğulu, şöyle konuştu:

''Neslihan aşık olunası bir insan''

"Neslihan gerçekten belki aşık olunası, sevilesi bir insandır. Ama ben hiçbir zaman özel hayatını göz önünde yaşamayı seven, özel hayatı çok konuşulan veya bununla gündeme gelen, özel hayatını magazin önünde yıpratan bir insan olmadım. Neslihan ile olan birlikteliğimi sürekli sordular. Ben buna ne ‘Evet’ ne de ‘Hayır’ diye cevap verdim. O yüzden şimdi de öyle bir cevap vermek istemiyorum. Benim için çok kıymetli." Doğulu, programı hazırlayıp sunan Liana Dahdouh’un parmağındaki yüzüğe dikkat çekmesi üzerine, "Dizide, Pelin" ile nişanımda takılan yüzüğüm. Neriman veya Neslihan ile ilgisi yok. Tamamen aksesuar, dizi için taktım" dedi. Doğulu, şunları ekledi:

''Aşık insan şanslıdır''

"Eğer bir gün öyle bir şey yaşarsam ya da yaşadığım bir şeyi öyle göz önüne çıkarmak istersem onun kararını ben veririm, kimse bunun peşine düşsün istiyorum açıkçası. Çünkü ben o tarafla, ilişkimle özel hayatımla ön planda olan bir insan olmadım. Yıpranır çünkü insanlar. Aşk bence insanın başına geliyorsa şanslı saymalı kendisini çünkü her hali güzel bir durumdur aşk. Acı çekmesi de, ayrılığı da birlikte vakit geçirmesi de ben aşık olduğumu hissettiğimde kendimi şanslı hissediyorum. İnsana, farklı duygular hissettiriyor. Dünyaya bakışı değişiyor. Zaman zaman depresif olabiliyor. Ama o bile güzel, Çoğunlukla pozitif oluyorsun. Hele bu karşılıklıysa o zaman tadından yenilmiyor. O yüzden ben aşık olmuş insanı şanslı sayıyorum. Çünkü yaşaması, hissetmesi karşılıklıysa birlikte yaşaması çok keyifli."