Ayrılığın en ''yakışmadığı'' çiftti Azra Akın ve Kıvanç Tatlıtuğ.

Bundan üç yıl önce yine bir şubat ayıydı Azra Akın ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti Elele'ye kapak olduklarında. Şöyle sormuştuk ünlü çifte:

''Dünya güzeli bir kadın ve şahane bir erkek; siz hayal misiniz?''

Onlar da, ''Herkes gibi doğalız. Ve birlikteliğimiz bir tesadüf değil. Görür görmez aşık olmadık ve arkadaşlık ettikçe aşka dönüştü ilişkimiz...'' diye başlayıp birbirlerine karşı aşklarını ilan etmişlerdi. Bir süre sonra yollarını ayırdıklarında bu işe en çok Elele okurları üzülmüştü. Nereden mi biliyoruz. Gelen üzüntü dolu e-maillerden tabii.

Üç yıl sonra karşımızda yine aşık bir Azra var. Aşık olduğu adam ise yine Kıvanç Tatlıtuğ. Ve o artık, televizyonun en yakışıklı jönlerinden, en iyi oyuncularından biri. Türkiye'nin birbirine en çok yakışan çifti, bu kez birliktelikleri konusunda çok dikkatli. ''Nazar değmesinden korkuyoruz'' diyor Azra ilk seferden ağzı yanmışçasına.

Ama çok aşık, çok belli. Çünkü hiç tanık olmadığımız kadar kadınsı, seksi ve bir o kadar da doğal bir kadın bu kez karşımızdaki.





Hayatınızda çok güzel yenilikler var bu sıralar. Önce aşk, ardından yeni bir televizyon dizisi... Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesine de katıldınız. Önce bu projeden söz edebilir miyiz?

Bu Türkiye İşitme ve Konuşma Engellileri Rehabilitasyon Vakfı'nın projesi. Benimle birlikte Özgü Namal, Kadir Çöpdemir ve Beyazıt Öztürk de yer alıyor. 0-6 yaş sağır ve dilsiz çocuklar için hayat çok zor. Okul öncesi eğitim almadan okula başladıklarında tabii başarısız oluyorlar, diğer yaşıtlarına göre çok zorlanıyorlar. Bir okul inşaa ediyoruz. Zaman zaman biz de gidip inşaatında yardım ediyoruz. Bu arada okula gidecek sağır ve dilsiz çocukları bulup, okula yerleştireceğiz. İnşallah biz örnek oluruz ve işitme ve konuşma engelli çocukların okul öncesi eğitimi konusuna dikkat çekebiliriz.



Peki yeni diziniz ne zaman ve hangi kanalda başlayacak?

Bir biniciyi canlandıracağım bu yeni dizide. Dizi Kanal 1'de başlayacak. Atlarla olacağım için şimdiden heyecanlanıyorum.

Son dizi filminiz ''Oyun Bitti'' neden yayından kaldırıldı?

Reyting! İlk başlarda iyiydi sonra düştü. Bunu ben de araştırmak ve öğrenmek istiyorum... Günü mü yanlıştı acaba? Bizim yayınlandığımız gün karşımızda, geçen seneden oturmuş bir dizi olan Sıla ve reytingde başarılı başka diziler vardı. Bu yanlış bir strateji belki de.



Türkiye'de yabacı dizilerin yerli versiyonları sıkça yapılıyor. Sevdiğiniz ve oynamayı düşünebileceğiniz bir dizi var mı?

Yani ben inanmıyorum oradan bir proje alıp buraya getirme fikrine. Buradaki kültür farklı, görebileceğimiz konular farklı! Türk insanına komik gelen neyse, onun üzerine çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Komedi seviyorum ama...