Onun karnaval havasındaki dünyasıyla, enerjimiz yine tavan! Müziğin Estrella’sı Yasemin Mori, albümünün ilham notalarını anlatıyor.

Estrella özgür bir kadın izlenimi veriyor. Hangi duygu size ‘Albümün adı bu olsun!’ dedirtti, var mı hikayesi?

Çıkış şarkımız ‘estirelim mi?’ye evet estirelim manasını katan bir havası olduğunu düşünmüştüm. Bu sözcüğü, arkadaşlarımla aramızda ara ara kullanıyorduk sonra estrella diye internete yazdığımda; anlamları çok ilgimi çekti. İspanyolca’da sözünü esirgemeyen, kendine güveni tam olan ve dostluk duygusunu bilen kadınlar için kullanılıyor, aynı zamanda yıldız anlamına geliyor. Açıkçası bu doneleri aldıktan sonra bu isimden vazgeçemedim.



‘Estirelim mi?’ şarkısında Eypio ile buluşma fikri nasıl ortaya çıktı?

Eypio’nun albümünü bütün yaz arabada dinledim ve çok ilham verici buldum. Müziğe, sözlere yaklaşımını çok ilginç ve kendime yakın buldum. ‘Estirelim mi?’nin arasına rap bölüm yapmak istiyordum ve kendisini aradım, enerjimiz iyi tuttu ve teklifimi kabul etti.



‘Yasemin Mori şarkıları’ diye bir gerçek var. Bu albümde müzikal havasındaki, bol cümbüşlü şarkıların ilhamı nereden geliyor? Hayata bakış açınız, şarkılarınızdaki gibi enerjik mi?

Bazen süper enerjik ve son derece eğlenceli ve dışa dönük bazen de içine kapanık, tamamen kendi kafasında yaşayan, serseri ve aylak bir ruh haline bürünürüm. Tam da müziğimde yansıttığım şey bu sanırım.



Konyak şarkınızda, Cem Yılmaz sürpriziyle karşılaştık. Cem Yılmaz’la düet yapmak, birlikte çalışmak size nasıl hissettirdi?

Cem çok sevdiğim bir arkadaşım, bu düetle beraber dostluğumuz biraz daha pekişti ve daha çok iletişimde olmaya başladık. Hayatta tanıyabileceğiniz en açık fikirli, en samimi ve mütevazı insanlardan biri. Böyle bir insanın arkadaşlığı da güneş ışığı gibi insanın kalbini ısıtıyor ve hayata daha olumlu bakmayı kolaylaştırıyor.



Sanatın biricikliği malum, ancak popüler kültürde özellikle müzisyenler için özgünlüğü korumak oldukça zor. Siz şarkılarınızdaki biricikliği nasıl koruyorsunuz?

Kalbimin sesini dinleyerek.



Kendinizle baş başa kaldığınız zaman dinlediğiniz üç şarkıyı söyleyebilir misiniz?

David Lang-Just/Eric Satie, Gnossiennes/Antonio Carlos Jobim/Zingaro.