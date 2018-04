‘Kalbin anahtarı’nın izinde

Onu her dinlediğimizde ‘beni anlatıyor’ cümlesini sarf ediyoruz. İnsanı çok iyi analiz ediyor. Dokuzuncu kitabını da çıkaran Aşkım Kapışmak’la Kalbin Anahtarı’na doğru bir yolculuk yaptık.

Röportaj: Aslıhan Sever



Kelimelerle iyileşmek ne demek?

Biz dünyaya geldiğimiz zaman ruhsal açıdan hasta gelmiyoruz. Zaten insanların ilk söylemleri, anne-babayla başlıyor. Zihnimizde ve bilinçaltımızda, sevgi, ilgi adı altında yüklenen olumsuz düşünceler var. Biz o düşünceleri, inanç kalıplarına dönüştürüyoruz ve inanç kalıplarını senaryolaştırmaya başlıyoruz. Aslında ruhumuz hastalanıyor yani içimizdeki sesler dışarıda somutlaşsın istiyoruz. Sürekli ‘insanlar kötü’, ‘güvenecek kimse yok’, ‘kimse beni sevmiyor’, ‘bu hayatta bunlar hep benim başıma gelir’ gibi ağzımızdan çıkan her kelime aslında hasta ruhun dışavurumu. O yüzdendir ki insanoğlu iyileşmek, kafayı dağıtmak için bazen müzik dinler, kitap okur, oralardan kelime alır. Dostunu dinler, oradan kelime alır. Biz, ilk önce ağzımızdan çıkanlara dikkat edersek bile iyileşiyoruz. O yüzden kelimeler, cümleler hatta noktalar ve virgüller bile insanın ruhuna o denli işleyebiliyor. Göz, dudak, kulak sadece kalbi yani ruhu iyileştirecek birer araç ama o araçtaki yolcuların kelimelerle ve cümlelerle getirilip götürülmesi gerekiyor. Yani transfer edilmesi lazım.



Sadece kelimeler iyileştirir mi insanı?

Kelimeler, kapı açar. Samimi ve içtense gerçekten o rengi verir. Kelimelerin şiddetiyle zaten iyileşmeni sağlayacak olaylar, insanların hayatına girmeye başlar. Kelime, bakış açısı getiren bir şey. Artık başka bir şekilde düşünmeni, daha iyi düşünmeni sağlar. Bu kelimelerin psikoterapideki karşılığıysa, telkin. Doğru telkinlenerek iyileşme. Bilişsel ve davranışsal anlamda duyduğu ve söylediği şeyi yapıyor olabilmek.



‘İnsanın sık kullandığı kelimeler geleceğini inşa eder’ diyorsunuz. Mesela?

Bazı insanların, aynı şeyleri konuşmak, dilinde ve zihninde takıntıdır. İlişkideyken ya da bir işin başındayken ‘aman şöyle olacak, böyle olacak’ gibi söylemlerde bulunup, gelmemiş geleceği satın almak gibi bir duruma düşerler. Kelimeleri tekrarladığınızda, beyin bu kelimelerin ne kadar sık tekrarlandığına bakar. Çok sık tekrarlanıyorsa, bunun kişi tarafından çok önemli olduğunu düşünür. Bununla ilgili inançlar oluşturmaya başlar. Kötü kehanetler ve olumsuzluklar, çok sık tekrarlandığında bu sırf psikolojine değil, fizyolojine de yerleşiyor, mimiklerine de yerleşiyor. Sen de bunu karşı tarafa veriyorsun. Karşı taraf için de bu tutum, zihinsel bir biliş oluşturuyor. Sen aldatılmaktan korkarken, dilinle söylemesen de yaptığın mimiklerin ve tutumların, aldatılmış bir kadının mimiği ve tutumu oluyor. Bu da erkeğin beynine geçiyor. Erkeğin beyni de bunu yorumlarken aldatılma butonuna basıyor.



Kendimizin en büyük düşmanı mıyız gerçekten? Neler yapıyoruz kendimize? Neden yapıyoruz bunları?

Mesela yağmurun yağması algılama ama ‘of ya yine yağmur yağıyor’ gibi söylemler, yorumlama şekli. Aynı yağmura başkası bakıp, başka şekilde de yorumlayabilir. ‘Oh be toprak su görüyor, yeşillik verecek’ gibi. Demek ki bizim yorumlama kısmımızı değiştirmemiz gerek.



Seven kadın cesurdur diyorsunuz... Peki, seven erkek nasıldır?

Kadının cesareti, erkekten daha yüksektir. Erkekler genelde aşkını, sevgisini, evliliğini her alanda yaşamaz. İşteyken veya sokaktayken unutabiliyorlar. Kadın, gittiği her yerde aşkını, sevgisini dile getirebiliyor. Kadının bağ kurma yanı da var. Komşuyla, akrabayla bağ kuran kadındır. Her yerde sevdiği kişi için cesur olması gereken, kadınlar. Adama bakınca; işe gidiyor, eve geliyor. Hemcinsleriyle takıldığı için genelde aşka, evliliğe pek konu olarak girmiyor ama kadın her yerde ‘hayatımda biri var’ mesajı veriyor. En cesur hikayesi de zaten doğurması. Çok sevdiği kişi için bu kadar acıyı göze alıyor. Bundan daha öte bir şey olamaz.



Kalbimizin anahtarına nasıl ulaşacağız? Anahtarı nasıl kullanacağız ve orada ne bulacağız?

Kalbin anahtarı, duygu. Mesela ben, sana ‘ben seni çok seviyorum’ desem, benim görüntüm beynine gider, kelimelerim beynine gider hatta geçmiş profilim bile beynine gider. ‘Seviyorum’ cümlesinden sonraki bir his vardır ya, benden sana geçen... O his kalbe gider. İnsan kalbindekini arar sürekli. Aklındakini değil. Kalbin anahtarı ise zihindeki kötü, olumsuz şeyleri azaltabilmek, silebilmektir. Yani kötü düşünceler, kötü deneyimler, seni rahatsız edecek hırslar, geçmişte yaptığın hatalar, bunların hepsini azaltabilmek, azaltmaya çalışabilmek lazım.