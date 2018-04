Karizmatik güzel: Hande Doğandemir

Aynı anda hem masum hem seksi hem de maskulen bir duruşu olan Hande Doğandemir, karizmatik yalınlığıyla güzelliğe yeni bir tanım getiriyor.

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Cihan Alpgiray



‘Sen de Gitme’, ‘Şubat’ ve ‘Güneşi Beklerken’ dizileriyle adını duyuran Hande Doğandemir, kısa süre önce ‘Racon’la ekranlara geldi. Beyazperdede göründüğü ilk film olan ‘Bana Masal Anlatma’, bir ilk olduğu için gönlündeki yeri büyük. Şimdilerde yeni projelerle ilgileniyor ve boş zamanlarının tadını çıkarıyor. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra iletişim sosyolojisi üzerine çalışırken yolu televizyon sektörüyle kesişmiş. Önce kamera arkasında çalışmış, ardından oyunculuğa merak sarmış. Altan Gördüm ve Vahide Perçin’den Akademi 35 Buçuk Sanat Evi’nde oyunculuk dersleri almayı da ihmal etmemiş. Oyunculuğu malum, genç yaşına göre başarılı ve kısa sürede çok yol katettiği de aşikar. Güzelliği ise gözden kaçmayacak kadar duru ve yalın! Kameranın çok seveceği dramatik bir yüze sahip ve bunu başarıyla kullanıyor. Doğandemir’le bu kez, oyunculuktan güzelliğine uzanan bir çizgide sohbet ettik.



Oyunculuk hayatınız nasıl başladı?

Üniversiteyi bitirdikten sonra televizyon sektöründe çalışmaya başladım, bir yandan da oyunculuk eğitimi alıyordum. Yoğun ve zor bir dönemdi ama doğru adımlar atmamı sağladı. Zaten yavaş yavaş başlamıştım, okuldan sonra da hızlandı o süreç.



Oyunculukla ilgili hedefleriniz neler? Özellikle canlandırmak istediğiniz bir rol var mı?

Elbette hedeflerim var ama zor bir sektör ve şartlar onlara ulaşmaya ne kadar elverir bilemiyorum. Her zaman mutlu olacağım işlerde yer almak istiyorum. Bir zorunluluk değil, zevk için olsun istiyorum. Sinemanın tadı çok başka tabii, önceliğim her zaman sinema filmleri olacak. Alternatif projelerde yer almak beni her zaman heyecanlandırır.