''Kazandığım paralarla villa almıyorum!''

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Erkan Petekkaya, ticaret yapmaktan büyük keyif aldığını söyledi

Türkiye 'nin yanı sıra Ortadoğu ülkelerinde de beğeni ile izlenen 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde 'Ali Kaptan' karakterini canlandırarak ününü arttıran Erkan Petekkaya, Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayın yapan MBC4 kanalında soruları yanıtladı.



Zeynep Özek'in hazırladığı, Liana Dahdouh'un sunduğu 'Turki Extra' programındada kısa süre önce açılışı yapılan 'Maltepe Sosyete Pazarı'nın sahibi Erkan Petekkaya soruları yanıtlarken, "Ticaretten keyif alıyorum. Kazandığım parayı villalar, almıyorum. Onu da yapıyorum ama insanlara hizmet etmeyi seviyorum. Mesela buradan aileleri ile birlikte 2 bin kişi evine ekmek götürüyor. Bu bana mutluluk veriyor. Kazandığım parayı tekrar başka işe dönüştürüyorum. Et işi yapıyorum. 15 güne kadar bir restoran açıyorum" dedi.



Petekkaya, İstanbul 'da 'Sosyete pazarı' benzeri yerlerin haftada 1 gün açık olduğu halde açtığı binanın hergün hizmet verdiğini, bunun yanı sıra 4 sinemasının bulunduğunu, alt katta büyük marketin bulunduğunu ifade ederken şöyle dedi;



"Ben açıkçası alışveriş yapmayı da çok sevmem açıkçası. O kabinlere girip çıkmaktan üstünü değiştirip durmaktan sıkılıyorum. Ölçülerim belli. Genelde eşim kıyafetlerimi alıyor. Modaya ilgim yok, ilgisi olanları da tebrik ediyorum. Sevdiğim şeyi giyiyorum. En sevdiğim şey beğendiğim şeydir. İnsan beğendiği şeyin içinde kendisini rahat hissediyor. Kadınlar farklı tabii ki. Biz iki kot, iki takım elbise giyiyoruz. Kadırnlar her düğüne, davete, şeye farklı elbise giyiyor."