Kelly Brook 'O' anı anlattı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Geçtiğimiz aralık ayından beri beraber olan Kelly Brook ve David McIntosh çifti, beraberliklerinin 3.ayında aldıkları evlilik kararını anlattılar

Uzun zaman kimseyle ilişki yaşamayan İngiliz manken ve oyuncu Kelly Brook, mart ayında, 3 aydır beraber olduğu sevgilisi oyuncu David McIntosh’dan ani bir evlenme teklifi almıştı.



Çiftin 3 aylık beraberlikleri süresince bir kez ayrılıp barışmalarına rağmen, evlilik kararı alması Brook’un hayranlarını çok şaşırtmıştı. İngiliz magazin basınında yer alan haberlere göre McIntosh, hiç beklemediği bir anda Brook’a evlenme teklif etmiş, önce şaşkınlıktan donup kalan Brook, sadece üç saniye içinde bu teklifi kabul etmişti. Kelly Brook, Hello dergisinin bu ayki sayısına yaptığı açıklamada evlilik teklifinin kendisi için de çok ani olduğunu söylüyor. ‘O’ anı “Hayatımın en şaşırtıcı ve mutluluk verici anıydı” diye anlatan Brook, “David, şu ana kadar tanıştığım herkesten çok farklı. İlişkimizde her şey öylesine güzel gidiyor ki, evlenmemek için hiçbir sebep yok” diyor. Gelinliğini modacı arkadaşı Suzie Turner’ın tasarlayacağını açıklayan Brook herkesin görüp görebileceğiniz en büyük, en gösterişli gelinliği giymek istediği de ekliyor.



Vücuduyla nam salmış ünlü oyuncu David McIntosh Brook’a evlenme teklifi etme kararını şu sözlerle anlatıyor: “Kelly’den önce evlilik fikri bana çok uzaktı. Kelly, benim evliliğe bakış açımı değiştirdi”. Kelly Brooks, McIntosch’un ani evlenme teklifine çok şaşırdığını hatta yüzüğü gördüğünde ilk tepkisinin “Emin misin?” diye sormak olduğunu söylüyor.