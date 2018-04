"Kemal tam bir aşk meyvesi"

Meyra, anneliği, oğluyla ilişkisini Bebeğimle Elele'ye anlattı…

Röportaj: Filiz Şeref

Fotoğraf: Nurdan Usta

Styling: İrem Akalın



Her annesi babası yanında olan bebek şanslıdır aslında, ama bazı bebekler biraz daha şanslıdır... Beykoz’da minik Kemal ve Meyra ile bir araya geldiğimizde Kemal henüz yeni uyanmıştı uykudan... Annesi her şeyi bırakarak Kemal’e şarkılar söylemeye başladı etkileyici bir ses tonuyla. E, müzisyen bir anneniz olursa, keyfiniz de her daim yerinde olur tabii. 15-20 dakika şarkılar, oyunlarla geçti. Ve bu kadar zaman bile aslında bir anne ve çocuk arasında nasıl bir mutluluk yaşanabileceğini çözmemize yetti. Kuralları pek sevmeyen ama disiplinin yerinin de ayrı olduğunu söyleyen Meyra çözümü keşfetmiş, “Hem anne hem arkadaş olmak istiyorum ona” diyor. Çekim bitmek üzereyken baba Mehmet Ali Ilıcak eve döndüğünde ise tablo tam olarak tamamlandı. “Bebekten sonra aşkın demlenmiş halini yaşıyoruz. Yani daha da keyifli bir evreye geçtik” diyen Meyra ile evliliklerinin 12’nci yılında dünyaya gelen Kemal’i ve anneliği konuştuk.



İlk kez ne zaman anne olduğunuzu hissettiniz? Hamile olduğunuzu öğrendiğinizde mi, ultrasonda gördüğünüzde mi, kucağınıza ilk verdiklerinde mi?

Bebeğimin ilk kalp atışını duyduğumda yaşadığım duyguyu kelimelerle anlatamam. Sanırım o anda anne olduğumu hissettim ben... Bambaşka bir ruh haliyle ayrılmıştım doktordan.



Nasıl bir bebek Kemal? Şu sıralar nelerle meşgul?

Kemal güler yüzlü, algıları yüksek, hisleri kuvvetli, olayları çabuk kavrayabilen, müziği seven, sevimli yaramaz diyebileceğimiz bir bebek. Şu sıralar her yeri merakla inceliyor. Sürekli özgür bir şekilde yürümek istiyor. Her çocuk gibi çekmece ve dolapları karıştırıyor. Dar köşelere ya da masa altlarına saklanmayı seviyor. Yeni yeni kelimeler söylemeye çalışıyor.



Kemal’le ne gibi paylaşımlarınız oluyor? Birlikte neler yapıyorsunuz?

Kemal ile neredeyse sürekli beraberiz diyebilirim. Doğduğu günden beri onunla olduğum her anı içime sindirerek, doya doya yaşamaya ve hissetmeye çalışıyorum. Birlikte çok eğleniyoruz, oyunlar oynuyoruz, dans ediyoruz. Ona şarkılar söylüyorum hatta o da sesler çıkararak bana eşlik etmeye çalışıyor. Onunla olmak bana iyi geliyor, sanki terapi gibi…



Nasıl bir annesiniz? Ve nasıl bir anne olmak istiyorsunuz?

Kendimi değerlendiremem ama eğlenceli bir anne olduğumu düşünüyorum. Annem gibi sevgi dolu, şefkatli, ilgili ve sabırlı bir anne olmaya çabalıyorum. Zannederim çok kuralcı olamayacağım çünkü oldukça duygusal bir yapım var ama disiplinin önemini de biliyorum. Hem anne hem de arkadaş gibi olma düşüncesi güzel geliyor. Oğlumun mutluluğu için yapamayacağım şey yok.



Eşiniz nasıl bir baba peki?

Eşim tam hayal ettiğim gibi çok iyi bir baba oldu. Onunla gurur duyuyorum. Aralarındaki bağ gün geçtikçe daha da kuvvetleniyor. Birlikte olduklarında onları seyretmek çok keyif verici. Eşim Kemal’e, Kemal de babasına çok düşkün.