Kendi halinde bir yıldız: Sedef Avcı

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Naifliği, sadeliği, doğallığı, korunaklı hayatı, dedikoduya mahal vermeyen evliliği ile Sedef Avcı bizi her zaman huzurlu bir dünyaya davet ediyor. Bu kez üzerine biraz da cesur pozlar ekliyor!

Röportaj: Filiz Şeref

Fotoğraflar: Serhat Hayri



Sedef Avcı’yı, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaştığı ‘Menekşe ile Halil’ dizisinden sonra iyice yerleştirdik aklımıza. Ne kadar da naifti! Ve o hep sakin sakin ilerledi kariyerinde; tıpkı karakteri gibi. Gerçi ona ‘hiç mi kızmazsınız?’ türünden şeyler söylediğinizde gülümseyerek de olsa biraz sitem ediyor, çünkü herkesin ona böyle yaklaşması bazen can sıkıcı olabiliyormuş. Sonuçta o da zaman zaman gelgitli ruh hallerinde olabildiğini söylüyor. Yine de biz onu nasıl görüyorsak bence aynen öyle biri. Sivri açıklamaları, sataşmaları, huzursuzlukları, dünyayla alıp veremediği şeyler yok mesela. Evliliği deseniz, örnek gösterilir cinsten. Ama o şu sıralar kendini en çok ‘anne’lik rolüyle mutlu hissediyor. Yine de anneliğin kolay bir şey olmadığını düşünüyor ve ikinci çocuk konusu açıldığında, düşünmediğini belirtiyor. Peki ne mi düşünüyor? Yeni karakterler doğurmak. “Tek hayalim farklı karakterler canlandırmak. Çünkü insanlar bir kere ne gördüyse, hep onu görmek istiyor, ters bir rolü kabul etmeleri biraz zor oluyor. İster istemez yapımcılar da, hep aynı tarzda rollerle size geliyor. Farklı rolleri oynamak tabii ki isterim ama bu daha çok sinemada mümkün. Televizyonda biraz daha zor oluyor” diyor. Şimdi sizi onun sakin dünyasına davet ediyoruz.



Bu kadar naif bir karakter bu kadar düzgün ve korunaklı bir hayat! Genelde bu tip bir ünlü profiline alışık değiliz aslında, az rastladığımız cinsten. Bunu başarmak için özel bir çaba sarf etmediğinizi biliyorum ama yine de sizden dinlesek... Bunun bir sırrı var mı?

Evet özel bir çaba harcamıyoruz sadece bu bizim karakterimizle alakalı. Normal hayatımıza aynı şekilde devam ediyoruz, farklı bir şey yapmaya çalışmıyoruz. Biz böyle mutluyuz, bu da bu şekilde yansıyor. Ekstra bir efor yok. ‘Böyle olalım, böyle bir çift olalım ya da örnek olalım’ gibi bir durumumuz yok.



Ünlü olmak sanki sizin yapınızda birine ters olmalı. Şan, şöhret, ün kelimeleri size neler hissettiriyor?

Ben öyle hissetmiyorum, öyle bakmıyorum. Ne bileyim ünlü deyince bana garip geliyor mesela. Sadece işime odaklıyım ben, işimi yapıyorum. Ekran önünde olduğunuz için biliniyorsunuz elbette. Ama hiç ‘ben ünlüyüm ben ünlüyüm’ diye bir şey geçmiyor aklımdan. Hatta şimdi anlatınca, söylemek bile garip geliyor. Hiç öyle yaşamadım ünlülük kavramını. Kime göre neye göre ünlü zaten? Birine sorsanız belki hiç tanımaz başka biri tanır. Yani öyle pek bu kavramla yaşayan biri değilim.



Peki oyunculuk, mankenlik, modellik bir çocukluk hayali miydi; yoksa her güzel genç kıza söylenip yönlendirilen, öyle aklınıza sokulan bir virüs gibi miydi?

Modellik de oyunculuk da küçükken hayallerimi hiç süslemezdi. Küçükken balerin olmak istiyordum ben. Sonra kemik yapımdan dolayı bırakmak zorunda kaldım ama bu arada dokuz sene bale yapmış oldum. Daha içine kapanık ve utangaç bir çocuktum. Oyunculuk ve modellik de çok kamera önü bir iş olduğu için hiç aklımın ucundan bile geçmiyordu.



Var mıydı bir hayaliniz?

Mimar olmak istiyordum ilk etapta ama sonra matematik ve fizikten hiç hoşlanmadığımı fark ettim. O yüzden tamamen vazgeçtim. O sırada ilk kez modellik yapmaya başladım.



