"Kendi içime yaptığım yolculuktan sonra hayatım değişti"

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Ceyda Düvenci, kızının sağlık sorunlarıyla uğraştığı zor dönemleri, kendi içine yaptığı yolculukla aşmış...

Yazı: Ebru Yarbasan



Bu sezon Kanal D’de ‘Doktorum’ programını sunan Ceyda Düvenci, gerek fiziken gerekse ruhen artık ‘bambaşka’ biri. Güzel oyuncu, kızının sağlık sorunuyla boğuştuğu zor dönemleri Mevlana’nın, ‘İnsanın yapacağı en büyük yolculuk kendi içine yaptığı yolculuk, sen ne zaman çıkacaksın?’ sözünü uygulayarak atlattığını söylüyor.



Çekim sırasındaki enerjiniz herkesi çok etkiledi. Hep mi böyle pozitiftiniz, hayatınızın bu dönemine mi özel?

Aslında hep pozitiftim ama yaş aldıkça, yaşanmışlıklar üst üste eklendikçe, galiba daha pozitif olmayı öğrendim. Çünkü siz kendinizi ne kadar üzseniz, kahretseniz de günün sonunda her şey olacağına varıyor. Bunu fark ettim aslında ve o anlamda anı bozmamanın doğru olduğunu deneyimledim, anın tadını çıkarmayı öğrendim. Hayat iyi kötü sürprizlerle dolu. İyilere yaslanıp mutlu olmak da kötülere yaslanıp mutsuz olmak da sizin elinizde. Sizin genel anlamda mutluluğunuz hayatı da iyi kılıyor. Artık böyle düşünüyorum.



‘Umutsuz Ev Kadınları’ dizisinde canlandırdığınız Elif, güçlü bir karakter. Çocukları için kariyerini feda ediyor. Siz bu anlamda Elif’le ne kadar örtüşüyorsunuz?

Ben çocuk için kariyerimi feda etmeyi çok doğru bulmuyorum. Elif de dört çocuk olunca kariyerini feda etmek zorunda kalmış ama ben sanırım dört çocuk da yapmam. Benim için kariyerden ziyade çalışmak, üretmek çok önemli. Ondan vazgeçmem sanırım.



Genel olarak umutsuz musunuzdur peki?

Her insan kadar. Hayat bazen bilmediğiniz yerden sorular sorduğunda umutsuzluğa kapıldığınız oluyor tabii.



Öyle anlarda nasıl bir çıkış yolu izlersiniz?

En sevdiğim insanlarla, ailemle, dualarla ve kitaplarla vakit geçiririm.



