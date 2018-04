Bir sofra hayal edin, tüm yemekleri Candan Erçetin elleriyle hazırlamış ve sizi ağırlamak üzere evinin en sevdiği köşesi olan mutfağında bekliyor olsun. İlk kez farklı bir konseptle kamera karşısına geçmeyi kabul eden sanatçı bu süreçte hem kendini analiz ediyor hem de onu görmeye alışık olduğumuzdan çok başka bir hale bürünüyor.

Yazı: Ece Üremez

Fotoğraf: Cem Talu

Geçmişe yolculuk tadında bir günün başlangıcında olduğumuzdan habersiz Pera Palas’ın kapısından içeri giriyoruz. Bu kez hikayemizin esas kadını olarak başrolde, hem sesiyle hem görüntüsüyle görkemli bir şöleni bir nefeste yaşatan Candan Erçetin var. Her birimizin onun şarkılarında saklı bir anısı, bir hikayesi elbet var. Ama daha da önemlisi Candan Erçetin’in içimizdeki her bir duyguyu harekete geçiren ayrı bir şarkısı var. Tam da bu yüzden işleri tersine çevirmek, bu kez onu içini bize dökmesine ikna etmek arzusuyla yanına gittik. ‘Ona dair bugüne dek saklı kalan ne vardı, hiç bilmediğimiz bir yanı ya da özel bir mahareti var mıydı?’ sorularına cevap bulmaktı niyetimiz, bir başka deyişle onun ağzından kendine dair bir itiraf almak. İşte o anda şu cümleler dökülüverdi ağzından; “Aslında o karakter çok gizli ve derinde değil sadece beni şarkıcı olarak tanımış olanların hayalinin dışında olabilir. Koşuşturmalı bir iş tempom var ve bana kalan her anı evde geçirmekten, misafir ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kendimi en iyi hissettiğim, çalışırken düşüncelere daldığım yer ise mutfak, sanırım buna meşguliyetle terapi deniyor.” Yemek yapmanın onun için gerçek bir tutku olduğunu, kendisini dinlendirdiğini aynı zamanda üretmeye de devam etmesini sağladığını anlatırken gözlerinin içi gülüyor. Hayatta herkesin kendine ait bir terapi yöntemi olduğuna inandığımdan, Candan Erçetin’inkini keşfetmek de onun gülümsemesi ya da daha çok şarkı söylemesini istemek kadar güzeldi. Peki, ne zaman ve nasıl anlamıştı mutfakla olan bağını? Şöyle özetliyor hikayesini: “Biz bir Arnavut ailesiyiz, bizde her pazar mutlaka börek açılırdı. Benim de üç yaşından beri annemin sofrasında kendi hamurum olurdu, belki yenmezdi ama benim böreğim de pişirilirdi. Mutfakta olmaya hep meraklıydım akat annem de hiçbir zaman, ‘dağıtma, üstünü kirletme, yanarsın, elini kesersin’ demedi. Başımıza hepsi geldi ama annem beni yemek yapmam için hep cesaretlendirdi.” Damak zevkinden ödün vermeden sağlıklı yemekler yapmanın kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen Candan Erçetin için çok açıkça anlaşılıyordu ki yemek yapmanın mutlulukla bir ilgisi vardı. Üstelik müzikle yemek arasında özel bir ilişki olduğunu dahi keşfetmişti; “Yedi notayla farklı ezgiler yaratmaktan ya da 29 harfle binlerce değişik kelimeyi yan yana getirmekten bir farkı yok. Aynı malzemelerle farklı doz ve bileşimler kullanarak yüzlerce çeşit yemek yaratabiliyor insan. Ayrıca müzik ve yemek insanların birbirleriyle bağ kurmasını, duygularını paylaşmasını sağlıyor.” Bu sayede onun ruhundaki güzelliklerin tetiklendiği bir gerçek ancak içindeki bu tutkuyu açığa çıkaran başka etkenlerden de bahsederek devam ediyor sözlerine; “Sağlığımızı yediklerimizin yönettiğine inanıyorum. Yemeklerimizin içeriği ve hazırlanış biçimi, hastalıklarımızın tedavisinde de oldukça etkili. Ben evde, katkısız yemekler yapıyorum. Ayrıca hazır yemek yemeyi hiçbir zaman tercih etmedim, bırakın yiyeceğim yemeği bir başkasına hazırlatmayı, alışverişini yaptırmayı dahi sevmiyorum.” O böyle konuşsa da kendisini mutfak önlüğüyle makarna haşlarken hayal etmenin güçlüğünü tahmin edebiliyorum. O yüzden gözünüzü tam bu anda kelimelerden fotoğraflara kaydırmanızı ve sonra kaldığımız yerden devam etmenizi teklif ediyorum.