"Kendimi keşfetme dönemindeyim"

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Ceyda Düvenci, "Yaralarımı sardığım, önceliklerimi belirlediğim bir dönemdeyim" diyor.

Son iki yıllık süreçte ciddi virajlardan geçen, mutluluklar kadar acılar da yaşayan Ceyda Düvenci; ‘balköpüğüm’ dediği kızına, manevi aşka ve Umutsuz Ev Kadınları’na sarılarak kendini keşfettiği bir dönemi yaşıyor. Ve “Her şeyin benim kontrolümde olduğu, kalbimi dinlediğim, iç sesimi dinlediğim, yaralarımı tedavi ettiğim, önceliklerimi belirlediğim bir yaştayım” diyor...

Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz?

Mutluluklar ve pek çok acı yaşandı; şimdi bunların bendeki tahribatlarını, artılarını, eksilerini, getirdiklerini, götürdüklerini muhasebe ettiğim bir süreçteyim.



Yakın zamanda yaşamış olduğunuz şeyler; zorlu geçen hamileliğiniz ve yakınlarınızı kaybetmeniz sizde nasıl izler bıraktı?

Bir ajite yaratmak istemem ama gerek hamilelik süreci gerek sonrası gerek anneannemi ve ardından dayımı kaybetmem, kendime göre ciddi virajlar benim için. Daha önceki yıllardan gelenler de var... Tüm bunları yaşadıktan sonra şimdi kendimi keşfediyorum, yeni halimi ve doğumdan sonraki halimi kabulleniyorum... Her kadının doğumdan sonra vücudu gibi fikirleri de, hayata bakışı da farklılaşıyor. Genel olarak, kendimi keşfettiğim bir süreç aslında bu.



Tam böyle bir dönemde Umutsuz Ev Kadınları sizin için bir umut oldu o halde...

Evet, iyi ki olmuş. Umutsuz Ev Kadınları, tam da bunların üzerine, bir de 80 kiloluk halimle başladığım bir iş. Görüşmeye ‘Hadi gideyim ama nasıl olacak?’ diyerek gitmiştim. Bir de orijinalinde Linet’i biliyorum 34 beden bir kadın. Dört çocuk annesine ihtiyaç duyulması ve Fatih Aksoy’un da “Dört çocuklu Türk kadını nasıl olacak, tabii ki böyle olacak” diyerek rolü bana vermesi, tam da doğum sonrası değişen vücudum nedeniyle oluşan özgüvensizliğimi de toparladı.



