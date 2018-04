"Kendimi mutlu hissettiğim zaman güzel buluyorum"

Naz Elmas geçen hafta vizyona giren ‘Stajyer Mafya’ adlı komedi filminde başrollerden birini canlandırıyor. Sadece inandığı ve içinde yer almak istediği projeleri kabul ettiğini söyleyen Elmas ile yeni filmini konuştuk.

Röportaj: Nuriye Kırma/Hafta Sonu

Oyuncu Naz Elmas ile Trump Cadde’de buluştuk. Ekrandan izlediğiniz kadar güzel ve doğal bir kadın. Yaptığı işi çok seven Naz Elmas’ın, yeni projesini anlatırken gözlerinin içi parlıyordu. 30’lu yaşların kendisine tecrübe kazandırdığını söyleyen Elmas, bu sezon TRT1’de yayınlanmaya başlayacak olan ‘Filinta’ adlı diziyle de ekranlarda olacak.



Rol aldığınız yeni sinema filmi ‘Stajyer Mafya’ nasıl bir film oldu sizden dinleyelim...

‘Stajyer Mafya’ eğlenceli bir film oldu. Herkesi gülmeye bekliyoruz. Tek dileğimiz inşallah bizim güldüğümüz kadar siz de gülersiniz. Bol neşeli ve kahkahalı bir film oldu.



Diğer komedi filmlerinden öne çıkan bir farkı var mı?

Fark diye söyleyebileceğim şey yok. Zaten biliyorsunuz artık insanlar ya dönemle ilgili tarihsel şeyleri ya da neşeli şeyleri izlemeyi seviyorlar. Dünyada da bu böyle. Ben komediyi daha çok seviyorum. Hem daha rahat, öğretici olduğu için, güldürürken düşündürdüğü için... Komedi benim kendi hayatımda da çok tercih ettiğim bir şey. Bizim filmimiz de günlük,

sıradan hayatın içinden bir hikayeyle başlıyor. Film, hikayedeki babamın bir kaza sonucu bir hastaneye gelmesiyle ve yine kaza eseri Lemi Filozof’un canlandırdığı karakterin orada olmasıyla başlıyor. Hikayeye baktığınızda hem durum, hem karakter komedisi var. Kendine has ve kendine münhasır tipler var. Biraz matruşka gibi. Her karakterin içinden başka

başka şeyler çıkıyor. O yüzden epey eğlenceli olacak. Oynarken biz de çok keyif aldık. Benim hikayeyi kabul etmemin en önemli nedeni bu oldu: İnişler, çıkışlar, çift karakterler...



Siz filme nasıl dahil oldunuz?

Yönetmenim, daha önce ‘Ustura Kemal’ dizisinde beraber çalıştığım Eray Koçak. O zaman çok güzel ve uyumlu bir şekilde çalışmıştık. Bu role beni uygun gördüğünü söyleyip, tekrar benimle çalışmak isteyince çok sevindim. Ben de bundan gurur duydum ve kabul ettim. Uğur Uludağ’ın yazdığı bu senaryo, oyunculuk adına da çok zenginleştirilip, kendinden bir şeyler katılabilecek bir hikayeydi.



Peki filmin, hikayenin izleyiciye verdiği ana fikir nedir?

Onu izleyince seyirci kendi görsün. Film komedi filmi ve bir derdi yok. Anlatmak istediği dert, net bir şey değil. Bizim sloganımız şu; hayat bir oyunsa, bizde jeton çok.