Keremcem'le kısa kısa

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Keremcem'e hayatındaki en'leri sorduk...

Yazı: Filiz Şeref



En yeni keşif ve alışveriş duraklarınız?

Online alışveriş.



Sevdiğiniz en yeni yaz trendi?

Deri bileklikler.



Şu sıra yapmaktan keyif aldığınız en yeni aktivite?

Yurt içi ve yurt dışı müzik festivallerine katılmak.



En yeni hayatınıza giren kozmetik/bakım ürünü?

Darphin marka yüz bakım kremi.



Telefonunuza indirdiğiniz en yeni aplikasyon?

Studyo Snapseed.



Aldığınız en yeni karar?

Akışına bırakmak.



En yeni izlediğiniz film?

İksir



Hayatınızın en yenileri?

‘O Hayat Benim’ dizisi ve son albümden ‘Razı Olmaktır Aşk’ klibi.