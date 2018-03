Altı güçlü kadın, bu ülkedeki tüm kadınlara cesaret vermek için ‘kim ne derse desin’ dediler ve herkese, her şeye inat olması gerekenleri söylediler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’müz kutlu olsun!

Bu topraklarda ‘kadın olmak’ yalnızca bir cinsiyet değil artık; tüm zorbalıklara, kısıtlamalara ve baskılara karşı dimdik durmak demek. Daha özgür olmak ve hiç kimsenin kabına göre şekil almamak için, gerekirse her gün avazımız çıktığı kadar bağıracağız! kadın olmanın kaderini sıkı sıkı tutacağız ellerimizde, başkalarına bırakmayacağız.



Ayşe Tolga

Oyuncu

#kimnedersedesin

Çok Değerlisin

“Öz saygı, her insan için çok önemli; öz saygısı olmayan bir toplumun nasıl olabileceğini şu anda görebiliyoruz. Bu konu, kadınlar için daha da önemli! Binlerce yıldır ‘sen yetersizsin, yapamazsın’ dedikleri ve sistem tarafından sürekli unutturulmaya çalışıldığı halde, tanrısal güçlerin en büyüğü olan doğurganlığa sahibiz. Her kadının kendini değerli hissetmesi gerekiyor; çünkü dünyayı dişi güç kurtaracak! Bugüne kadar bakan, besleyen, doğuran, büyüten, inşa eden, birleştiren ve yeşerten her zaman kadındır. Eril sistemin kurduğu düzende, birçok teknolojik gelişme yaşamış olabiliriz; ama insanlık olarak geriye gittiğimiz bir dönemdeyiz. Dolayısıyla kadınların kendini güçlü hisseden, farkındalığı ve iç görüleri yüksek bireyler olabilmesi, sağlıklı ve daha insanca bir toplum için çok önemli.”







Ayta Sözeri

Şarkıcı

#kimnedersedesin

Hissettiğin gibi yaşa ve kendin ol

“Kendin gibi olduğun sürece, hayattan doğru tadı alıyorsun demektir. Nasıl ki başkasının yaptığı bir yemeği beğenmiyorsun ama kendi damak tadına göre hazırladığında o yemeğin lezzetine varıyorsun; hayat da böyle işte. Bu coğrafya altında kadınların baskı altında olduğu ve hissettiği gibi yaşayamadığı doğru; ancak erkekler de kendisi gibi değil ve bu yüzden kadınların da kendileri gibi olmalarına bir türlü izin vermiyorlar. Ama her şeye rağmen kadınlar, nasıl hissediyorsa öyle yaşamalı ki hayattan zevk alabilsinler!”







Pelin Öztekin

Oyuncu

#kimnedersedesin

Değişime İnan

“Son yıllarda kendine, iç sesine, özüne dönüp bakan hemcinslerim asıl gücün kendilerinde yattığını yavaş yavaş gün yüzüne çıkarmaya ve kendini keşfetmeye başlıyor. Dış görünümden iç dünyamıza kadar değişimin, her alanda kadını güçlendirdiğini düşünüyorum. Kendini geliştirmek, değişime açık olmak ve aynada görmek istediği kadına dönüşmekten korkmamak asıl mücadelemiz. Sana sunulan hayatın, neresine ne kadar dahil olduğunu sorgulamaya başlayıp; kafayı buna yorunca, yaşama ne kadar tutunduğumuz gerçeği ortaya çıkıyor. Sen aynadaki senden memnun değilsen, kimse seni hayata ikna edemez! Önce biz kadınlar kendimizi, kendimize ikna etmeli ve hayatın her alanına daha sağlam adımlarla ilerlemeliyiz. Başarı ve özgürlük; siz ideallerinizin peşinden koştuğunuz sürece sizi yakalar. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.”







Ceylan Ertem

Şarkıcı

#kimnedersedesin

Özgürlük!

“Erkek diline, kabadayılığa karşıyım. Namus cinayeti peşinde olan erkek aklına mesela kızgınım elbette ama o cinayetlere ses çıkarmayan kadına da kızgınım. Çocuklarını tacizlere, namus cinayetlerine, tecavüzlere kurban veren annelerle, kız kardeşlerimle birlikte yürüyorum çoğu zaman; yumruklarımız havada. Hepinizi beklerim bu yürüyüşlere. Çünkü ses çıkarmazsak özgürlüğümüzü kazanabilmemiz imkansız! Kadın atalarımızdan doğmamış çocuklarımıza dek kim varsa haklarını savunmak zorundayız, özgürlük kolay kazanılmıyor.”