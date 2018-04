Kıyafetlerle mutlu olan kız çocuğu

Şu sıralar her yerde karşımıza çıkıyor Seda Bakan. ‘Behzat Ç.’ ile yıldızı iyice parlayan güzel oyuncu ‘Kardeş Payı’ dizisinde son dönemin en komik ikilisi Ahmet Kural ve Murat Cemcir’e eşlik ediyor. İkinci artı puanı ise ‘Zaman Makinesi 1973’ filmi ile topluyor. Gündemimizdeki bu eğlenceli kadının tarzını ve gardırobunu keşfe çıktık.

Röportaj: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Tayfun Çetinkaya

Saç: Hüseyin Açıkgöz/No:21

Makyaj: Barış Şahin

Mekan için The Grand Tarabya Hotel’e teşekkür ederiz.



Zaman Makinesi 1973’le beyaz perdedesiniz. Nasıl bir film bekliyor bizi?

Gösterişe ve paraya düşkün bir çocuğun geçmişe seyahat etmesinin hikayesi anlatılıyor. Ben de geçmişteki Yasemin isimli hippi bir genç kızı canlandırıyorum. Müzik yapmayı, dinlemeyi, hayatı çok seven bir kız. Film, komedi ayağı da olan, çok güzel bir aile filmi.

Seyirci filmi izledikten sonra salondan nasıl ayrılacak sizce?

Hiç kestiremiyorum bunu. Sadece şunu söyleyebilirim ki, bu benim bugüne kadar yaptığım en iyi işlerden biri. Gişesi ne olursa olsun arkama baktığım zaman asla pişman olmayacağım, çok büyük bir mutluluk duyacağım, ileride çocuklarıma izletebileceğim muhteşem bir film oldu bence.

‘Kardeş Payı’ ilk bölümüyle kendi hayran kitlesini oluşturdu. Canlandırdığınız karakteri anlatabilir misiniz?

Dünyayı değiştireceklerine inanan iki mucidin kız kardeşiyim. Feyza da abilerinin dünyayı değiştirmesi için çalışarak onlara finans desteği sağlıyor. Çok renkli hatta çatlak diyebileceğimiz, dengesiz, hayatı çok seven bir karakter. Bu kadar eğlenceli bir dizide oynadığım için çok mutluyum. Çünkü Türk izleyicisinin gülmeye ihtiyacı var. Ve ben bu diziyle insanları güldürebiliyorum. Bu yüzden de çok hayırlı bir iş yaptığımı düşünüyorum!

Bu sene nişanlandınız. Evlilik tarihiniz belli mi?

Ekim, kasım ayları olabilir diye düşünüyoruz. Henüz net bir tarih belirlemedik. Çünkü Ali askere gidip gelecek. Ali askerden döndükten ve dizinin yeni sezonu başlamadan önce tarih alacağız.

Evliliğe çok yakınsınız, peki ya çocuğa?

Şu anda çok yakın olduğumu sanmıyorum. Zaten ‘Kardeş Payı’ üç sezon olarak planlandı. Dizi süresince anne olmayı düşünmüyorum. Ayrıca ikimizin de yaşı henüz çok küçük.

Modayı takip ediyor musunuz?

Evet, etmeye çalışıyorum. Ben de bir kız çocuğuyum sonuçta ve kıyafetler elbette beni de çok mutlu ediyor!

Asla giymem dediğiniz bir parça var mı?

Her şeyi giyebilirim. Hiçbir kıyafet için ‘asla bunu giymem’ demem. Kimseyi de giydikleri yüzünden yadırgamam. Çünkü ben herkese çok büyük bir sevgiyle yaklaşıyorum hayatta ve bu yüzden kendimi de çok seviyorum. Yani söylemek istediğim şey şu ki; kendimle barışığım ve bu yüzden kendime her şeyi yakıştırabiliyorum. Ne giyeceğim ise tamamen ruh halime bağlı. Ama her zaman özen gösteriyorum giydiklerime, çünkü insanların karşısına çıkıyorum ve bu şekilde onlara saygı gösteriyorum.

Peki en sevdiğiniz markalar hangileri?

Marka takıntım yok. Büyük mağazalardan alışveriş yapacağım zaman indirim dönemlerini bekliyorum. Ama illa marka vermek gerekirse; Zara, H&M, Miu Miu, Alexander Wang ve Kenzo en sevdiklerim.

Giyinirken moda kuralları sizi etkiler mi?

Hiç geçerli değil benim için öyle kurallar.

Bir kıyafeti sadece beğenmeniz satın almanız için yeterli mi?

Beğenirsem hemen alırım, hiç altına üstüne ne giyerim, ne ile kombin ederim diye düşünmem.

Tasarımcılardan kimlerin kapılarını çalıyorsunuz?

Nedret Taciroğlu, Raşit Bağzıbağlı, Tuvana Büyükçınar.

Dolabınızın vazgeçilmezler listesinde neler var?

Beyaz ve siyah tişört, jean ve sıcak tutan kazaklarım. Çok üşüyen bir tipim.

Peki cildiniz için neler yapıyorsunuz?

Aslında hiçbir şey yapmıyorum. Öyle gece-gündüz krem süren biri değilim mesela. Uykunun her şeye çok iyi geldiğini düşünüyorum. Bir tek Dr. Hauschka diye bir marka keşfettim, göz altım için onu kullanıyorum. Bunun dışında mineralli su ve gül suyu dışında yüzüme pek bir şey sürmüyorum.

Spor ve diyetle aranız nasıl?

Hayatım boyunca diyet yapmadım ama sporun çok sağlıklı olduğuna inandığım için spora vakit ayırmaya çalışıyorum. Pilates ve fitness yapıyorum. Ayrıca vakit bulduğumda açık havada yürüyüşe çıkıyorum.

Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz şu anda?

Çok güzel ve keyifli bir dönemdeyim. Çok iyi bir film çektim, çok iyi bir dizide oynuyorum, çok iyi insanlarla çalışıyorum, özel hayatım, ailem her şey çok güzel, herkes çok mutlu. Daha ne isteyebilirim ki?

30’lu yaşlara bir kaldı, ne hissediyorsunuz?

Şimdilik kendimi daha iyi tanıyabileceğim bir dönem diye bakıyorum.