Hakan Eratik, hem yeni sezon projelerini hem de Yeşim Salkım'la evliliğini anlattı...

Haber: Hafta Sonu dergisi/Nuriye Kırma



‘Huzur Sokağı’ dizisinde canlandırdığı Kerim karakterine bir yıl boyunca hayat veren Hakan Eratik, önümüzdeki sezon iddialı projelerle izleyici karşısında olacak. Eratik’le eşim Yeşim Salkım’dan kızı Ada’ya ve yeni projelerine kadar keyifli bir sohbet gerçekleştirdik...



Yeni bir film projesiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyorsunuz. Biraz projeden bahseder misiniz?

Evet, yeni bir sinema filminde oynadım. İsmi ‘Bir Gece’. İstanbul’da, günümüzde geçen aksiyonu bol bir hikaye. Bir gecede gerçekleşen altı ayrı olayın kahramanlarının, aynı taksi içerisinde kesişen hayatları olarak özetleyebiliriz. Böyle söyleyince karışık gibi geliyor kulağa ama değil. Kurgusu muhteşem bir iş. Benim canlandırdığım karakter tetikçi Aziz. Sıradan bir katil değil Aziz. Enteresan bir adam; inançlı ve Allah korkusu olan bir insan. Bir taraftan da katil diyeceksiniz ama çelişkisi de zaten bu. Kötü insanları öldürüyor; hırsızları, tecavüzcüleri, uyuşturucu satıcılarını ve bunu Allah adına yaptığına inanıyor. Kendisine ‘Allah’ın adamı’ diyor. Festival hedefli bir film bu. İlk olarak Altın Portakal’a başvuruldu. Daha sonra ülkemizde ve yurt dışında çeşitli festivallere katılmayı hedefliyoruz. Her şey yolunda giderse ülkemizi ve sinemamızı tüm dünyada güzel bir filmle temsil etme şansımızın olacağına inanıyorum. Yönetmenimiz Ulaş Ülker’in ilk uzun metraj filmi. Daha önce reklamlar ve kısa filmler çekmiş. Çok güzel çekti filmi. Yolumuz açık olsun.



Sizden başka hangi oyuncuları izleyeceğiz?

Başrolü Wilma Elles’le paylaşıyoruz. Filmimizin diğer oyuncuları Muhammed Cangören, Efe Deprem, Ali Pınar, Adem Yılmaz, Özgür Emre Yıldırım.



Projeyi kabul ederken sizi ikna eden etkenler neler oldu?

Senaryo harikaydı. Beni film için aradıklarında Bodrum’da ailece tatildeydik. “Peki, gönderin senaryoyu en azından bir okuyayım” dedim. Aslında pek İstanbul’a dönmek gibi bir niyetim yoktu. Ama senaryoyu bir okudum, hemen yönetmeni arayıp “Ben tatilimi kesip geliyorum” dedim. Yani o kadar etkiledi beni senaryo… Uzun süredir İngiltere’de yaşayan bir Türk olan Ufuk Gökkaya yazmış senaryoyu. Çok farklı bir bakış açısıyla yazılmış ve muhteşem kurgulanmış, dünya standartlarında bir iş. Bu benim dördüncü sinema filmim

oldu. Sinemayı çok önemsiyorum; müthiş bir aşk duyuyorum sinemaya karşı diyebilirim. Tabii ki her gelen teklifi kabul etmiyorum ama iyi olduğuna inandığım bir şey olursa kaçırmıyorum. İyi bir sinema filminde oynayabilmek için bir diziden, reklam filminden ya da tiyatro oyunundan vazgeçebilirim. Keşke ülkemizde sinema sektörü medeni standarları yakalayabilmiş olsa da, başka hiçbir şey yapmak zorunda kalmasam.

