"Kızımı tanıtım malzemesi yapmam”

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Tuba Ünsal “Sadece Bebek Parkı gibi yerler görmüyor benim bebeğim."

Şu anda mesleki anlamda ne yapıyorsunuz?

ATV’de ‘Tövbeler Tövbesi’ diye bir dizide oynuyorum. Temmuzda ‘Takva’nın yönetmeni Özer Kızıltan’ın yeni filmine başlıyorum. Güzel bir aşk filmi... Adı ‘Beni Unutma’. Mert Fırat ve Kenan Ece ile birlikte oynuyoruz. Takva en sevdiğim filmlerden biridir. Ne zaman çekilecek yeni film? Temmuzun ilk haftası başlıyoruz. Yapımcımız Ferzan Özpetek’in yapım şirketi Artı Film.



Başka neler yapıyorsunuz?

Film ve dizi işleri dışında Xoxo dergisine yazı yazıyorum.



Bu zamana kadar kaç sinema filminde rol aldınız?

12 fi lmde rol aldım.



En içinize sinen hangisi?

‘Vizontele Tuuba’ ve ‘Suluboya’yı çok sevdim.



Size gelen tekliflerde ‘cici kız’ rollerinin dışına çıkılıyor mu?

Maalesef şöyle bir kalıp var Türkiye’de, oyuncuya göre rol belirleniyor. Yani oyuncu beyaz bir kağıt olup, yönetmenin elinde yazılmıyor. Cici kız rolü var ‘bunu Tuba oynar’ ya da ‘bunu Ayşe oynar’ diye düşünüp filme çağırıyorlar. Oyuncu seçmesi diye bir şey Türkiye’de pek yok. Ben çok fazla işte rol aldım. Evet, cici kız rollerini de oynadım ama onun dışına da çıktım. ‘Çakallarla Dans’ta mesela çok sert bir dedektifi canlandırdım. Hatta çirkindim, makyajsız oynadım.



Peki demediler mi Tuba Ünsal buna uymaz diye?

Murat Şeker ile daha önce çalıştığım için neyi yapıp neyi yapamayacağımı biliyordu. O yüzden de bana daha ucu açık daha ters köşe bir rol teklif etti. Mesela yeni f ilmde de beklenenin aksi bir kızı oynuyorum. Başka bir kadın olarak varım. Bu, yönetmenin, yapımcının size güvenmesiyle ilgili biraz... Ben bugüne kadar hiçbir yönetmenimi ya da yapımcımı hayal kırıklığına uğratmadım. ‘Vizontele Tuuba’da da bana çok büyük bir rol teslim edildi. Ama o rolde de çok kendiniz gibiydiniz. Onu başarabilmek de kolay değildi. 15 yaşında bir kızı oynadım ve ben o zaman 23 yaşındaydım.



Dizilerde nasıl durumunuz?

Şu anda oynadığım dizide mesela takıntılı bir karakteri canlandırıyorum.



Ama başka dizilerde de oynadınız değil mi? En baba dizi hangisi?

Çok dizide oynadım. ‘Bu Kalp Seni Unutur mu?’ Orada oynadığım karakter çok naif, saf, kendi halinde bir kızdı. Ve o proje de çok zor bir projeydi. Kendi içinde dönem değiştiriyordu. Temaları vardı; bir anda beş yıl sonrasına gidiyorduk.



