Tuba Ünsal “Sadece Bebek Parkı gibi yerler görmüyor benim bebeğim."
Şu anda mesleki anlamda ne
yapıyorsunuz?
ATV’de ‘Tövbeler Tövbesi’ diye
bir dizide oynuyorum. Temmuzda
‘Takva’nın yönetmeni Özer
Kızıltan’ın yeni filmine başlıyorum. Güzel
bir aşk filmi... Adı ‘Beni Unutma’. Mert
Fırat ve Kenan Ece ile birlikte oynuyoruz.
Takva en sevdiğim filmlerden biridir. Ne
zaman çekilecek yeni film?
Temmuzun ilk haftası başlıyoruz.
Yapımcımız Ferzan Özpetek’in yapım
şirketi Artı Film.
Başka neler yapıyorsunuz?
Film ve dizi işleri dışında Xoxo dergisine
yazı yazıyorum.
Bu zamana kadar kaç sinema filminde rol
aldınız?
12 fi lmde rol aldım.
En içinize sinen hangisi?
‘Vizontele Tuuba’ ve ‘Suluboya’yı çok
sevdim.
Size gelen tekliflerde ‘cici kız’ rollerinin
dışına çıkılıyor mu?
Maalesef şöyle bir kalıp var Türkiye’de,
oyuncuya göre rol belirleniyor. Yani
oyuncu beyaz bir kağıt olup, yönetmenin
elinde yazılmıyor. Cici kız rolü var ‘bunu
Tuba oynar’ ya da ‘bunu Ayşe oynar’
diye düşünüp filme çağırıyorlar. Oyuncu
seçmesi diye bir şey Türkiye’de pek yok.
Ben çok fazla işte rol aldım. Evet, cici kız rollerini de oynadım ama onun dışına da
çıktım. ‘Çakallarla Dans’ta mesela çok
sert bir dedektifi canlandırdım. Hatta
çirkindim, makyajsız oynadım.
Peki demediler mi Tuba Ünsal buna
uymaz diye?
Murat Şeker ile daha önce çalıştığım
için neyi yapıp neyi yapamayacağımı
biliyordu. O yüzden de bana daha ucu
açık daha ters köşe bir rol teklif etti.
Mesela yeni f ilmde de beklenenin aksi bir
kızı oynuyorum. Başka bir kadın olarak
varım. Bu, yönetmenin, yapımcının
size güvenmesiyle ilgili biraz... Ben
bugüne kadar hiçbir yönetmenimi ya da
yapımcımı hayal kırıklığına uğratmadım.
‘Vizontele Tuuba’da da bana çok büyük
bir rol teslim edildi.
Ama o rolde de çok kendiniz gibiydiniz.
Onu başarabilmek de kolay değildi. 15
yaşında bir kızı oynadım ve ben o zaman
23 yaşındaydım.
Dizilerde nasıl durumunuz?
Şu anda oynadığım dizide mesela takıntılı
bir karakteri canlandırıyorum.
Ama başka dizilerde de oynadınız değil
mi? En baba dizi hangisi?
Çok dizide oynadım. ‘Bu Kalp Seni
Unutur mu?’ Orada oynadığım karakter
çok naif, saf, kendi halinde bir kızdı. Ve o
proje de çok zor bir projeydi. Kendi içinde
dönem değiştiriyordu. Temaları vardı; bir
anda beş yıl sonrasına gidiyorduk.