Mutlaka yapılacaklar listesinde gezmek, sevmek ve kahkaha atmak ilk sırada. Huzurlu, sakin, kendisiyle barışık insanlardan. Dinlemeyi konuşmaya tercih edenlerden. Şebnem Hassanisoughi, hayatının güzel bir döneminde; aşık, mutlu bir kadın. Güzelliğinin sırrı bu.

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Serhat Hayri

‘POYRAZ KARAYEL’DE İZLEDİĞİMİZ ŞEBNEM HASSANISOUGHI, OKULLU BİR OYUNCU. 14 yaşında çocukluk aşkı olarak hayatına giren tiyatroyla sonraları profesyonel olarak ilgilenmeye karar vermiş. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları-Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra Film ve Drama dalında yüksek lisans yapmış. Yazılışı ve söylenişi ilginç gelen soyadının nedeni babasının İranlı olması, Hassanisoughi ise Farsçada genel bir ifadeyle güzelin yolu anlamına geliyor. İran kültürü hakkında çok bilgi sahibi olmamasına rağmen bu kültürün insanı bir anda içine çektiğini ve kendine hayran bıraktığını söylüyor. Şöhret, popülerlik çok umurunda değil aslında, güzel bulunup bulunmamak da. Daha derinlerde bir şeylerin peşinde. Güzel yaşayan, güzel yaşlanan insanları sevdiğini söylüyor. Güzelliği de kendisi gibi; duru, sakin, klasik hatların dışında, farklı. Ona göre bir kadının güzellik adına kendine yapabileceği en büyük günah; kendini sevmemek, kusursuz olmaya çalışmak, birine benzemeye çabalamak, sürekli görünümüyle ilgilenmek ve gereksiz estetik müdahaleler yaptırmak. Ünlü oyuncuya göre güzel görünmenin anahtarları sevmek, sağlıklı ve huzurlu olmak. Siz ne dersiniz, konu bunlar olunca geri kalanı teferruat olmuyor mu gerçekten?

Oyunculuğa nasıl başladınız?

14 yaşında tiyatro kursuna gitmeye başladım ve bir oyunla sahneye çıktım. Prova yapmak, okumak, oynamak, oyun hayalleri kurmak, yazıp çizmek hem çok eğlenceliydi hem de hayatı daha anlaşılır ve kabul edilebilir kıldı benim için. Tüm vaktimi ve emeğimi buna vakfetmek fikri çok heyecan verdi. Üç sene sonra konservatuvara girdim.

Günün birinde dünyaca ünlü bir tiyatro ya da film oyuncusuyla beraber rol alacak olsanız bu kim olurdu?

Beğendiğim, heyecanlandığım, takip ettiğim pek çok iyi oyuncu var. Kiminle birlikte oynadığımdan çok projenin içeriği ve çalıştığım ekip önemli. Ama geçmişe dönüp Philip Seymour Hoffman ya da John Cazale ile oynamak isterdim. Bugün için de Cate Blanchett’le.

Geçmişe dair ‘keşke’leriniz var mı yoksa yaşadığı ana hesap veren ve pişmanlıkları olmayan insanlardan mısınız?

Yok. Yanlışlarımı seviyorum. Keşke, hayata yapılabilecek tek ayıp olabilir. ‘Keşke’ denebilecek her şeye, gün gelince ‘iyi ki’diyebilmeyi öğrenirsen hayat çok daha verimli hale geliyor.