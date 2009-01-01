Bir ‘Koriş’ fenomenidir gidiyor... ‘Kiralık Aşk’ dizisiyle hayatımıza giren ‘Bir zamanlar deliydim’ diyen Onur Büyüktopçu’yu yakından tanımanın zamanı geldi de geçiyor...

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta

Herkes ona hayran, herkes onu konuşuyor. Oysa çoğumuz adını bile bilmiyoruz. Haliyle gerçekte kim olduğunu da...

Bir gün önce 16 saat çalıştıktan ve sadece dört saat uyuduktan sonra röportaj çekimine gülerek gelen, yorgunluğu gözlerinden aksa da bunu yansıtmamak adına elinden gelen her şeyi yapan, asla sorun çıkarmayan, şeker gibi bir insan görünce insan en basit tabiriyle hayran kalıyor. Son günlerin sevilen dizisi ‘Kiralık Aşk’ın nam-ı diğer Koriş’i yani Koray karakterine hayat veren Onur Büyüktopçu işte tam da böyle bir insan. Şu sıralar o kadar çok hayranı var ki, insan gerçekten ve gerçekte kim olduğunu merak ediyor...

Oyunculuk çocukluk hayaliniz miydi?

Oyunculuk fikri belli bir yaşa kadar oluşmamıştı kafamda. Klasik bir okul hayatım oldu. Biraz içine kapanık, kimseye zararı dokunmayan, sessiz sedasız biriydim. 12-13 yaşlarındayken merakla izlediğim bir dizi vardı. ‘Ferhunde Hanımlar’, hatırlarsınız belki. İşte o zaman oyuncu olmaya karar verdim.

İlgi alanlarınızın farkına ne zamanvardınız yani oyunculuk hayatınıza nasıl girdi?

Bu fikir 15-16 yaşlarımdayken iyiden iyiye kafamda oluşmaya başladı. Oyunlara gitmek için harçlıklarımı biriktirirdim ya da annem okul servisine yazdırmak isterdi beni örneğin, parayı yatırmaz annemlerden habersiz yine oyuna giderdim. Öyle bir aşkla tiyatroya bağlıydım. Sonra konservatuvar sınavlarına da girdim, birinci aşamayı geçtim ama ikinci aşamada takıldım. Bir daha da girmedim. Bir an önce sektöre girmek istiyordum. Derken kendimi İzmir Devlet Tiyatrosu’nda figüranlık yaparken buldum. Hep derler ya “Ben oyunculuğa perde açıp kapatmayla başladım” diye. Öyle bir şey olmadı ama dekor taşımışlığımız vardır. 20 yaşında İstanbul’a geldim. Hatta hiç unutmam, masaüstü bilgisayarım vardı İzmir’de. Ailemden para almayacağım diye inat edip onu sattım, İstanbul’a böyle geldim. Birkaç denemeden sonra ‘Lise Defteri’ dizisinde oynamaya başladım.

O dönem İngiltere’ye gitmişsiniz. Oyunculuk dersleri bilinçli bir seçim miydi yoksa hayat önünüzde o kapıları mı açtı?

Dil eğitimi için gitmiştim İngiltere’ye aslında ama dokuz ay sonra kapı kapıyı açtı, derken İngiltere’de akademik eğitim almak için bir okula girdim ve Brighton ile Londra’da oyunculuk dersleri aldım. İngiltere’de çok ünlü oyuncuların okulunda okumadım ama çok şey kazandım. Çok devamsızlığım da oldu tabii hatta bursum gitti elimden bu yüzden. 2009’da geri döndüm. O dönem İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda oyunlara başladım. Gündüzleri cast direktörlüğünde menajerlik yapıyor, akşamları oyuna gidiyordum. Sonra cast direktörlüğü başladı, yapımcılarla tanıştım. Ve ‘Kiralık Aşk’ da bu dönemde hayatıma girdi.

Dizinin cast direktörlüğünü yaparken nasıl aynı zamanda oyuncusu da oldunuz?

Geçen sene ‘Kiralık Aşk’ın yapımcılarının başka bir işinde cast direktörlüğü yapmıştım ve yedi bölüm sürmüştü. Yapımcılar sonra tekrar beni aradı ve dizinin cast’ını yapmamı istedi. Cast tamamlandı, başroller seçildi. Koray diye bir karakter var, bir türlü birini seçemiyoruz ama ‘nasıl olsa seçeriz’ modundayız.

Koray karakteri önceleri çok önemli bir karakter değildi yani?

Evet, çok önemsenmedi çünkü senaryoda haftanın bir günü şirkete gidecek bir adam söz konusu. Gerçekten çok yan bir karakter. Çekime de bir hafta kalmış. Yapımcıyla yönetmen dediler ki “E sen oyna Koray’ı o zaman, şimdi boş geçmeyelim.” Ben replikleri okurken herkes gülmeye başladı. Sonra provaları yaptık. Cast direktörüyken dizinin oynayacağı kanala bu okumalarım gitti. Sonuç olarak çok beğenmişler. Şimdi 34’üncü bölümü çekiyoruz. Koray bu noktaya böyle geldi işte. Cast’ını yapayım derken aynı dizide rol almaya başladım yani.