“Kötü adamı oynamaktan keyif alıyorum!”

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Sosyal paylaşım platformu KizlarSoruyor.com, internet üzerinden ünlülere soru sorulabilen #AskMeAnything (#AMA) röportajlarında bu kez Kara Ekmek dizisinin oyuncusu Alican Albayrak'ı konuk etti.

Alican Albayrak, Ünlüler Cevaplıyor canlı yayınında sosyal medya, kişiliği, ilişkileri ve oyunculuk hakkında sorulan sorulara içten cevaplar verdi. İşte yanıtlarından bazıları...



“Türkiye’de sosyal medya doğru kullanılmıyor”

Alican Albayrak kendisine yöneltilen “Sosyal medya doğru kullanılıyor mu?” sorusuna şöyle cevap verdi: “Bence biz sosyal medyayı kullanmayı bilmiyoruz. Bizim kullanış şeklimizle, sosyal medyanın yaratıcısı olan ülkelerdeki kullanılış şekli çok farklı. Bence sosyal medya haber alma ve eğlenme amaçlı kullanılmalıdır. Böylesi daha keyifli ve verimli olacaktır. Ben sosyal medya hesaplarımda, günlük hayatta nasıl davranıyorsam öyle davranıyorum. Sosyal medya bir karakter ispatlama yeri değildir.”



“Bence ünlülerin ulaşılabilir olması çok daha değerli”

“Ünlüler ulaşılmazı mı oynuyor?” sorusunu, Alican Albayrak şöyle yanıtladı: “Ulaşılabilir olmak veya ulaşılamaz olmak tamamen insanların kişisel tercihi. Ben ulaşılabilir olmayı ve insanlarla dirsek teması kurabilmeyi daha değerli buluyorum”.



“Sevdiğin mesleği yaptıktan sonra, nerde yaptığın önemli değil”

Oyuncu, “Neden tiyatro değil de diziler?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Ben bu mesleğe tiyatroyla başladım, iki yıl ara verdim ama hala devam ediyorum. Şu anda Düşman Başına isimli tiyatro oyunuyla Anadolu turnesindeyiz. Ben oyunculuk mesleğini seçtim ve bunu televizyon veya sahne diye ayırmadım. Sevdiğin işi yapmanın yeri veya zamanı yoktur.”



“Kötü adam rolünü oynamaktan keyif alıyorum”

Alican Albayrak “Neden hep kötü adam roller?” sorusunu “Düz rollerdense, kötü adam rollerini tercih ediyorum, çünkü ben düz çizgileri sevmiyorum” şeklinde yanıtladı.



