Küçük Ağa'nın yakışıklısı: Sarp Levendoğlu

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Rahatlıktan karizmadan yıkılıyor. Bir bakıyor, yetiyor. Lafını sakınmıyor. Evirip çevirmiyor. Korkmuyor. İşte böyle; bazı adamları anlatmaya kelimeler yetmiyor! ‘Küçük Ağa’ dizisinin yakışıklısı Sarp Levendoğlu şu sıralar sınırlarımızı zorluyor.

Röportaj: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Hakan Adil

Styling: İrem Akalın

Saç ve Makyaj: Selma Ergin

Prodüksiyon Asistanı: Seray Özdöl



Biz onu ilk olarak Mustafa Altıoklar’ın yeğeni olarak tanıdık. O günden bugüne sakin adımlarla oyunculuk yaşantısındaki yerini güçlendiriyor. Daha öncesi de var ama ‘Emret Komutanım’ çoğumuzun onu keşfettiği adımlardan biri olmuştu. ‘Küçük Ağa’ dizisinin Ali’si, altı yaşında adım attığı setlerde bugün hem oyuncu hem de yönetmen olarak çalışmaya devam ediyor. Levendoğlu, şu sıralar gelgitli bir ruh hali yaşıyor; içinde bulunduğu projeden dolayı mutlu ancak diğer yandan, ülke gündemi ve sanatçılar üzerinde kurulan baskı yüzünden de canı epey sıkkın…



