Küçükler babasının izinde

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Çocuklar, özellikle meslek seçimi söz konusu olduğunda babalarını rol model alır

Tuna Kiremitçi

Can, dağılmamı önledi

“Can doğduğunda, benim için oldukça zor bir dönemdi. Baba olmak hayata tutunmamı sağladı; dağılmamı önledi ve sorumluluk duygumu perçinledi. Hayatımdaki bütün kritik kararları hep Can’ı düşünerek aldım. Onunla arama girebilecek durumlara, bedeli ne olursa olsun izin vermedim. Babalar Günü benim için, Can’ın bana bir sürpriz hazırlayabileceğini varsayarak beklemeyi ifade ediyor. Onunla en güzel Babalar Günü’müz, umuyorum bu olacak; çünkü, kendisinin ciddiyetle idrak edeceği ilk Babalar Günü bu... Onun en sevdiğim huyu, sevmeyi ve şefkati bilen bir çocuk olması. İtiraf edeyim, annesiyle bunun için çaba sarf ettik. Yazar olmazsa üzülmem; çünkü kitapları sevdiğini biliyorum, bu da bana yetiyor.”

