Çocuklar, özellikle meslek seçimi söz konusu olduğunda babalarını rol model alır
Tuna Kiremitçi
Can, dağılmamı önledi
“Can doğduğunda, benim için oldukça zor
bir dönemdi. Baba olmak hayata tutunmamı
sağladı; dağılmamı önledi ve sorumluluk duygumu
perçinledi. Hayatımdaki bütün kritik kararları hep
Can’ı düşünerek aldım. Onunla arama girebilecek
durumlara, bedeli ne olursa olsun izin vermedim.
Babalar Günü benim için, Can’ın bana bir sürpriz
hazırlayabileceğini varsayarak beklemeyi ifade
ediyor. Onunla en güzel Babalar Günü’müz,
umuyorum bu olacak; çünkü, kendisinin ciddiyetle
idrak edeceği ilk Babalar Günü bu... Onun en
sevdiğim huyu, sevmeyi ve şefkati bilen bir çocuk
olması. İtiraf edeyim, annesiyle bunun için çaba
sarf ettik. Yazar olmazsa üzülmem; çünkü kitapları
sevdiğini biliyorum, bu da bana yetiyor.”