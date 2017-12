Moda tasarımcısı Gamze Saraçoğlu şu sıralar Anadolu Efes saha ekibi için hazırladığı kurumsal kıyafet koleksiyonuyla adından söz ettiriyor. Ünlü modacı, sonucun bu kadar iyi olmasını, Anadolu Efes’in her alanda kaliteye önem veren, genç, dinamik, günü yakalayan ve iş birliğine çok açık bir marka olmasına bağlıyor.

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta



Anadolu Efes saha ekibinin yeni kurumsal kıyafetlerini belirlemek üzere işe koyulan Gamze Saraçoğlu, Anadolu Efes Ticari Pazarlama Direktörlüğü, İK ve Satın Alma Departmanı ile birlikte, tüm bölgelerden katılan temsilcilerin görüşlerini alarak işe başlamış. Tasarım aşamasında Anadolu Efes ekibinin tüm ihtiyaçlarını yakından gözlemlemiş. Tasarım sürecinde ise dört mevsime uygun şık, rahat, modern bir koleksiyon oluşturmuş. Hem kumaş kalitesi hem de çalışırken sağladığı konfor ile öne çıkan Anadolu Efes Saha Ekibi kurumsal kıyafet koleksiyonu, ilk kez böyle bir çalışmada kullanılan bomber ceketleriyle de dikkat çekiyor.



Bu projeye nasıl dahil oldunuz?

Anadolu Efes’ten saha ekibinin kurumsal kıyafetlerinin değişimiyle ilgili bir talep geldi. Birçok markaya zaten kurumsal kıyafet danışmanlığı yapıyorum. Anadolu Efes’le bir gönül bağım da olduğu için teklif gelince çok heyecanlandım. Koleksiyonu kimlerin giyeceği, kıyafetlerin kaç saat boyunca giyileceği, kişilerin çalışma ortamları ve şartlarıyla ilgili saha araştırması yaptım ve hazırlıklara başladık.



Koleksiyonu tasarlarken öncelikle nelerden yola çıktınız?

Önce logoyu detaylı şekilde yorumlayarak başladık. Anadolu Efes’in kurum kimliğine uygun detayları, renkleri kullandık. Koleksiyonun ana başlığını da arpanın altında topladık. Altın rengi arpayı stilize ederek koleksiyonun birçok yerinde kullandık. Bizim için en önemli şey logonun doğru yorumlanmasıydı. Öte yandan kullanılan malzemelerin kaliteli olması, saha çalışanlarının yeni kurumsal kıyafetlerinin içinde kendilerini rahat hissetmeleri gerekiyordu.



Renk ve kumaş tercihlerinizde neler öne çıktı?

Ana renk mavi ve lacivert olduğu için biz de bu renklerin üzerinden gittik. Her yere gidebilecek ama daha stilize ürünler kullandık. Örneğin denim kullandık, çünkü denim günlük hayatımızın bir parçası. Hem renk olarak logoya uygun hem de her yere kolaylıkla adapte olabilen bir kumaş. Beyaz, mavi, lacivert tonlarını, likralı ya da örme kumaşları kullandık. Klasik kurumsal kıyafet mantığından uzaklaşıp tasarımcı koleksiyonu mantığıyla hareket ettik. Detaylarda da kırmızı kullandık.



Kurumsal tasarımlarda özellikle nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Kendi markanızı oluştururken bir sınırınız yok, istediğinizi hayal edebiliyorsunuz ama kurumsal tasarımlarda ya da marka danışmanlıklarında o markayı temsil eden bir tasarım yapmanız gerekiyor. Anadolu Efes, bana ne istediğini çok net olarak anlattığı için bunu görsel olarak canlandırmakta hiç zorlanmadım ve bir dünya yarattım, dolayısıyla benden istenilen bu dünyaya dair her şey bu koleksiyonda var. Örneğin kumaşların buruşmaması isteniyordu, az buruşan bir gömlek kumaşı yaptık, örme kumaştan gömlekler ürettik. Buruşmuyor, rahat hareket etmeye imkan sağlıyor. Kumaşlarımız nefes alan yani polyester içeriği fazla olmayan, pamuk ağırlıklı kumaşlar. Manşetlerde ve pantolon arkalarında arpa detayı kullandık. Pantolonlarımızın kumaşı likralı ama yine nefes alan kumaşlar. Bütün kumaşları istenilen talebe göre revize ettik yani.







Bu koleksiyonun benzer kurumsal tasarımlardan farkı ne?

Biz bu koleksiyona daha önce benzer çalışmalarda rastlanmayan bir ürün koyduk; bomber çeket. Bomber ceket hem giyilmesi zor hem de stil öneren bir tasarımdır ama bir ara mevsim ürünü olarak koleksiyona çok yakıştı. Bomber ceket böylece Türkiye’de ilk defa böyle bir koleksiyonda kullanıldı.



Anadolu Efes gibi köklü bir markanın parçası olmak neler hissettirdi?

Anadolu Efes, benim en gurur duyduğum Türk markalarından biri. Bu duygular daha özenli çalışmanızı sağlıyor. Koleksiyonu da çok hızlı oluşturduk, çünkü işe ekip olarak gönülden bağlıydık. Kurumsal kıyafet tasarımı zordur, 3 bin kişiyi memnun etmeniz gerekiyor. Buna rağmen çok iyi geri dönüşler oldu. Anadolu Efes ekibi de bana sonuna kadar inandı ve bütün kapılarını açtı, iş bu yüzden başarılı oldu. Koleksiyonun bir diğer yeniliği şu; Türkiye’de kurumsal kıyafet tasarımı yapıldığı zaman tasarımcının etiketi konulmaz. Benim için önemli olan üretimin çok iyi olmasıydı, Anadolu Efes kaliteden asla ödün vermedi, ben de gönül rahatlığıyla ismimi koydum.



Couture tasarım yapmak mı yoksa böyle çok sesli, kurumsal kıyafet tasarımı yapmak mı, hangisi daha heyecan verici?

Couture tasarım yapmayı çok seviyorum ama aynı zamanda insanın hayatına dokunmayı çok seven bir tasarımcıyım. Birçok kişinin yaptığım işten ekmek yemesi beni çok tatmin ediyor. Ayrıca bunun hem sosyal bir tarafı var hem de daha zor. Çünkü genel anlamda mutlu ettiğiniz kitlenin çok değişik duyguları ve karakterleri var.