Kusursuz, seksi ve mütevazi

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Kiraz Mevsimi’nin Ayaz’ı Serkan Çayoğlu hayatımıza bir girdi pir girdi! Onu yakından tanımak elbette şart oldu!

Röportaj: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Hakan Adil



Sakin, rahat, iddialı, çalışkan, disiplinli, biraz içe dönük bir adam Serkan Çayoğlu. Sette sabahladıkları için, iki saatlik bir uykuyla geldi çekim yapacağımız otele. Bir kahvenin ardından ‘hadi başlayalım’ diyerek sanki bütün gece mışıl mışıl uyumuş, dinlenmiş bir edayla başladı hazırlıklara. Baştan söyleyelim, çok fazla alanına giremiyorsunuz, belli sınırları var. Hemen kaynaşıp muhabbeti ilerletenlerden değil. Temkinli. Güveni arttıkça yavaş yavaş açılanlardan. Hikayesi Almanya’da başlıyor. Orada doğup büyüyen Çayoğlu, üniversitede ekonomi okuduktan sonra Türkiye’ye geliyor. Tek başına. Oyunculuk yapmayı kafaya koyduğu için özel dersler alıp, bir ajansa giriyor. İlk deneyimi ‘Zeytin Tepesi’. Kısa süren bu dizinin ardından bir yaz dizisi olarak başlayan ancak izlenme rekorları kırarak ekranda kendine yer edinen ‘Kiraz Mevsimi’yle serüveni devam ediyor. Oyunculuk konusunda hırslı, yapmak istedikleri, hayalleri var. Yani hayatımızdan çıkmaya hiç niyeti yok. Adam kusursuz, hikaye kusursuz, yemek yapıyor, evde huzur buluyor, aşkın tabusu olmadığına inanıp, aşkı çılgınca yaşamaktan çekinmiyor… ‘Yok mu bir arızan?’ diye soruyoruz, cevabı ‘takıntılar’ oluyor… Röportajı okuduğunuzda bunun bir kusur olup olmadığına siz karar verin. Bize göre her eve bir Serkan Çayoğlu lazım!



Önce ‘Zeytin Tepesi’nde çıktınız karşımıza ama asıl ‘Kiraz Mevsimi’yle girdiniz hayatımıza ve çıkacakmış gibi de durmuyorsunuz. Oyunculuk artık sizin hayatınız mı? Oyuncu olarak mı ölmek istiyorsunuz?

Bunu şu anda bilmeme imkan yok, hayatın neler getireceğini bilmiyorum ama bu işi ilk yaptığım günden beri çok seviyorum. Kendimi oyunculuk konusunda ilerletmeye çalışıyorum.



Peki, oyuncu olma fikrinden önce neler yapıyordunuz, nasıl hayalleriniz vardı?

Almanya’da doğdum, büyüdüm. Orada ekonomi okuduktan sonra Türkiye’ye geldim ve oyunculuk hayatım başladı.



Almanya’da modellik de yapmışsınız, Türkiye’de modellik yapmayı düşünmediniz mi?

Evet, Almanya’da yaptım ama Türkiye’ye geldiğimde kendime koyduğum hedef oyunculuktu. O yüzden tamamen bunun üzerine yoğunlaştım. Ümit Çırak ve Dolunay Soysert’ten ders aldım. ID İletişim Ajansı ile çalışmaya başladım. Ardından da ‘Zeytin Tepesi’ dizisinde rol aldım.



Ekonomiden vazgeçip, neden oyunculuk yapmaya karar verdiniz?

Modellik yaparken aynı zamanda okuduğum üniversitenin tiyatro kulübündeki oyunlarda yer alıyordum. Ancak o zamanlar sadece hobi olarak ilgileniyordum oyunculukla. Daha sonra Türkiye’ye gelip kamera önü dersleri almaya başladım ve bu sektörde profesyonel anlamda devam etmeye karar verdim.



