Lana Del Rey: Feminizm sıkıcı bir konu

27 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Lana Del Rey, New Magazine dergisine verdiği röportajda kadın-erkek eşitliği konusunu 'sıkıcı' bulduğunu söyledi

Derginin Temmuz sayısına konuşan Lana Del Rey, “Feminizm konusunu sıkıcı buluyorum. Açıkçası, SpaceX ve Tesla’daki gelişmeler ve gökadalar arasındaki muhtemel etkileşim daha çok ilgimi çekiyor” dedi. Kadın - erkek eşitliği konusunu sıkıcı ve konuşmaya değmez bulan genç yıldız, “İnsanlar ne zaman bana feminizm konusunu açsa, içimden ‘Yine mi bu konu?’ diyorum. Her ne kadar bu konuyu sıkıcı bulsam da feminizm kavramına inanıyorum. Bana göre gerçek feminizm, kadının istediği her şeyi yapabilecek kadar özgür olmasıdır” dedi.

Geçen sene martta Dublin’deki konser esnasında hayranlarına sırtını dönüp ağladığı an üzerine de konuşan Lana Del Rey, “İki yıldır doktorların tam olarak adını koyamadıkları bir hastalığım var. Bu hastalık yüzünden kendimi sürekli hasta hissediyorum” dedi.



Şarkıcı Dublin konseri sırasında şarkıyı daha fazla söyleyemediği için, hayranlarının şarkıya devam etmesini istemişti. “Siz bile kendinize gereken önemi vermiyorken, size böylesine değer veren insanların önünde sahneye çıkmak gerçekten çok zordu” diyerek yaşadığı duygusal anı anlatan Lana Del Rey, müziğine yapılan olumsuz eleştirilerin onu alkole daha çok yönelttiğini de ekledi.