Larissa Gacemer

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Survivor yarışmacılarından Larissa Gacemer'i daha yakından tanımak ister misiniz?

Yazı: Deran Çetinsaraç/Formsante

Fotoğraf: Murat Sargın



Survivor yarışmasının bu yılki ünlülerinden Larissa Gacemer, 17 yaşından beri modellik ve oyunculuk yapan Brezilyalı bir güzel. Bir iş ziyaretinde tanıştığı eşi Burak Gacemer’le hayatını birleştirdikten sonra hem mesleğini hem de hayatını Türkiye’de sürdürmeye başlıyor. Kendisi gibi eşi Burak Gacemer de spor tutkunu olan Larissa, Acun Ilıcalı’dan gelen teklif karşısında önce şaşkınlık yaşasa da cevabı “Evet” oluyor. Muhteşem fiziği ve sempatik tavırlarıyla kalbimizi kazanan Larissa, Survivor’da hem kadın hem de yabancı olmanın nasıl bir şey olduğunu anlattı.



Survivor’a nasıl katıldınız?

Acun Ilıcalı tarafından davet edildim. Benim için gerçekten sürpriz oldu, tam dizi çekimleri bitmişti ki teklif geldi.



Geçtiğimiz yıl bu yarışmada Almeida’yı izlemiştik. Türkiye’de yaşayan bir yabancı olduğunuz için davet edilmiş olabilir misiniz?

Muhtemelen öyle oldu. Survivor benim için inanılmaz eğlenceli bir maceraydı ama en zor tarafı kesinlikle dil konusuydu. Yabancı olduğum için ve henüz Türkçe’yi düzgün

konuşamadığım için çok zorlandım.



Dil konusunun dışında nasıl bir deneyimdi Survivor sizin için?

İlk hafta inanılmaz zor geçti. Sonraki haftalar daha iyi geçti çünkü alışmaya başlıyorsunuz. Benim için zor ama çok iyi bir deneyimdi.



Eşiniz Burak Gacemer sizin bu yarışmaya katılacak olmanız karşısında nasıl tepki verdi?

Şok oldu tabii ki. Sonuçta ben fiziksel ve psikolojik olarak böyle bir maceraya hazır değildim. Ve nasıl olacaktı da ayrı kalacaktık... İlk şaşkınlık geçtiğinde ise karşılıklı oturduk, konuştuk ve katılmama birlikte karar verdik.



