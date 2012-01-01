Levent Üzümcü: "Tek istediğimiz biraz vicdan"

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Olayların başından beri Gezi’de bulunan Levent Üzümcü yaşadıklarını, hissettiklerini, düşündüklerini Ayşe Arman'a dobra dobra anlattı. Kıvırmadan, eğip bükmeden…

Röportaj: Ayşe Arman

Prodüksiyon: Mürsel Çavuş

Fotoğraf: Cem Talu

Styling: Ceren Çetinoğlu



Nasıl bir ruh hali içindesin?

Ülkenin hali gibi. Karmakarışık! Ama tüm bu karışıklığın içinde, tuhaf bir huzur ve mutluluk da hissediyorum…



Neden?

Çünkü insanlar baskıcı bir rejime karşı çıktılar, kendi hayatlarına sahip çıktılar. “Yeter artık!” dediler. Bu ve bundan sonra bütün iktidarlara bir mesaj aslında...



Tam olarak nasıl bir mesaj veriyor insanlar?

“Arkadaş! Yıl olmuş 2013. Lütfen devlet eliyle bizim hayatımızı organize etmeye çalışma! Hepimiz, farklı kültürlerden geliyoruz ama hepimiz insanız ve bu ülkede birlikte bir yaşam kurmak istiyoruz. Farklılıklarımızla bir arada olmak istiyoruz. Bizi bölme, bizi ayrıştırma!” diyorlar. Türkçesi şu: Hiç kimse, ‘toplum mühendisliği’ yapmaya kalkmasın!

Yemiyor artık bu halk!



Senin içinde en ağır basan duygu ne?

Kandırılmışlık. Bizi sürekli kandırdılar. Çocukken bize, “Kürt yoktur, dağ Türk’ü vardır” dediler. Bizi resmen yalanlarla büyüttüler. Gerçeği farklı gösterdiler. Hadi biz erkekler, kadınlara göre, bir nebze daha şanslıyız, askere gittiğimiz için Türkiye gerçeğini gördük. Aslında kocaman bir coğrafya olduğunu, bu coğrafyada birbirinden farklı ırkların, dillerin, dinlerin, mezheplerin yaşadığını… Türkiye bizim kendi küçük Paris’lerimizden, New York’larımızdan ibaret değil. Artık herkes anladı bunu.



En başından beri Gezi’desin. Olayların bu raddeye geleceğini tahmin etmiş miydin?

Hayır. Kimsenin öngörebildiği bir şey değildi. Bardağın taştığı nokta oldu. Meğer binlerce, “Yettiniz be!” diyen insan varmış. Artık, hayatımızda, bize ne yapmamız gerektiğini söyleyen birilerini istemiyoruz. Geçenlerde, Brezilya’da inanılmaz bir protesto yaşandı. 100 binlerce insan, hükümeti protesto etti, sonra da sorunsuz bir biçimde evlerine gittiler. Üstelik Rio’nun bazı bölgelerinde, ışıklarda durmak bile tehlikelidir. Arabanı soyarlar. Buna rağmen, o ülkede 100 bin insan, toplandı, özgürce protestolarını yaptı ve olaysız bir şekilde dağıldı. Sonra ne oldu biliyor musunuz, hükümet, “Protestoculara hak veriyorum. Demokratik haklarını kullandılar. Onları alkışlıyorum” dedi ve ulaşım zamlarını geri aldı. Bizde de 2012’nin 1 Mayıs’ında yüz binlerce insan Taksim meydanında toplandı, olay çıkmadan dağıldı. Bir de Gezi’ye bak! El insaf! Sen insanların üzerine gaz bombası atıp, ilaçlı tazyikli suyla saldırırsan, onlar da ister istemez sana karşılık verir. Kendilerini korumak en doğal hakları…



