Leyla Lydia Tuğutlu

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‘Es-Es’ dizisiyle hayatımıza giren, ‘Karadayı’ dizisindeki performansıyla dikkat çeken Leyla Lydia Tuğutlu, şu sıralar dingin bir ruh hali içinde. Tuğutlu bir erkekte en beğendiği özelliğin dürüstlük ve şefkat olduğunu söylüyor.

Yazı: Sinem Gürleyük



Sizi en çok üzecek olay?

Sevdiklerimi kaybetmek.



Nerede yaşamak isterdiniz?

İstanbul’u seviyorum.



Yaşayabileceğiniz en mutlu an?

Henüz yaşamadığım an.



Hangi hataları hoşgörüyle karşılayabilirsiniz?

Bilinçsiz olarak yapılanları.



Gerçek hayatta favori kadın kahramanınız?

Annem.



