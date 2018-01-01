A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda forma giyen Bahar Çağlar, uzun yıllar oynadığı Galatasaray’ın ardından kısa süre önce Beşiktaş’a transfer oldu. Slovenya’daki antrenmanlara gitmeden önce buluştuğumuz Çağlar, 22-30 Eylül tarihleri arasında Tenerife’te yapılacak FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası’ndan madalya alarak döneceklerine yürekten inanıyor.

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan usta



Profesyonel spor hayatınız nasıl başladı?

Altyapı döneminde ‘Yıldız’ ve ‘Genç Kızlar’da Türkiye şampiyonalarında bulundum. Liselerarası dünya şampiyonasına gidip orada dünya ikincisi olduktan sonra İstanbul’dan ve Adana’dan teklifler vardı. Genç yaşta basketbol kariyerimin geleceği için iyi olacağına inandığımız Ceyhan Belediyespor takımını tercih ettik. İlk profesyonel hayatıma Adana’da başlamış oldum.



Kısa süre önce Galatasaray’ın ardından Beşiktaş’a transfer oldunuz. Bu, hayatınızda yeni bir dönem olmalı, neler hissediyorsunuz? Uzun yılların ardından ayrılmak zor olmadı mı?

Galatasaray ve Beşiktaş Türkiye’nin en büyük üç spor camiasından ikisi. Büyük takımlar arasında transfer olan sporcular genellikle bazı problemler yaşar. Bunun sebebi; bazı büyük sporcuların uzun süre ter döktükleri o kulüple ve taraftarlarıyla özdeşleşiyor olması ama ben Galatasaray’dan Beşiktaş’a transfer olmadan önce iki sezon Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nın kaptanlığını yaptım. Bu durum, geçişimi biraz daha yumuşak hale getirdi. Şimdi Beşiktaş taraftarı ile kavuşacağım ilk resmi maçı bekliyorum.







Bugüne kadar hangi takımlarda oynadınız?

İzmir’de Balçova Belediyespor’da başladığım basketbol yaşantım sırasıyla Ceyhan Belediyesi, Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi olarak devam etti. Şu anda Yakındoğu Üniversitesi, basketbol faaliyetlerine son verdiği için maalesef kaptanları artık ben değilim.



Antrenmandan kalan zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Genellikle ligle beraber Avrupa Kupası’nda oynayan takımlarda oynadığım ve her zaman en yukarıyı hedeflediğim için antrenmanlardan pek vakit kalmıyor ama kalan vakitlerde dinlenmenin dışında ilk tercihim ailem ve sevdiklerimle vakit geçirmek olur. Bunun dışında mümkün olduğunca kitap okuyacak sakin yerler ararım. Yeme-içme konusunda ise steakhouse restoranlar ve coffee shop’lar ilk tercihim.



Hem bedensel hem de ruhsal olarak dinlenmek için neler yapıyorsunuz?

Sezon içindeki idman ve maç temposu inanılmaz yoğun. Ayrıca yolculuklar da insanı ciddi anlamda yoruyor. Uykuma dikkat ediyorum ve vücuduma çok iyi geldiğini düşündüğüm için mutlaka pilates yapıyorum. Sakinlik aradığım zaman deniz kenarında bir yere oturup, köpeğim Juliet ile vakit geçirmek beni inanılmaz rahatlatıyor ve eğlendiriyor.



2018 Dünya Basketbol Şampiyonası’na katılacaksınız. Hedefleriniz neler?

Milli takımımız, gerek teknik ekibimizin kalitesiyle gerekse oyuncu kalitesiyle bu şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Takım olarak herkesi çok hazır ve arzulu görüyorum. İlk etapta gerçekçi hedefimiz ilk dörde kalmak olmalı. Sonrasındaki arzumuz elbette madalyaya uzanmak. Bunu başaracağımıza inanıyorum.



Hazırlık kamplarında bir gününüz nasıl geçiyor?

Teknik ekibimizin bize verdiği ve uyguladığımız program dışında dinlenmek dışında pek bir fırsatımız olmuyor. Tek idman olduğu günlerde ufak yürüyüşler ve kahve molaları keyif veriyor.







Kamp yerleri seçilirken neler göz önünde bulunduruluyor?

İdari ve teknik ekibimiz, alacağımız oksijenden yiyeceğimiz yemeğe, idman sahasından maç yapacağımız takımlara kadar her ayrıntıyı düşünerek bu yerleri seçiyor ve bize düşünecek hiçbir şey kalmıyor.



Başka bir takıma transfer olurken yapılan sözleşmelerin kilit kuralları neler? Hangi maddeleri mutlaka koyduruyorsunuz?

Yapılan sözleşmelerde menajerime güveniyorum. Nelerden mutlu olup nelerden rahatsız olacağımı iyi bildiği için sözleşmenin bu anlamda düzenlenmesine dikkat ediyor. Ekstra bir talebim olursa zaten bunları da ekliyoruz sözleşmeye. Kulübün olanakları ve benim yaklaşımımla orta yolu buluyoruz.



Rol model olarak gördüğünüz bir basketbolcu var mı?

Küçüklüğümden beri WNBA’de oynamış olan kadınlar tarihinde ilk smacı yapan Lisa Leslie’nin hayranıydım. O yaşlardan itibaren maçlarını severek izler, yaptığı hareketleri yapmaya çalışırdım.



En çok hangi tarz filmleri tercih ediyorsunuz? Son zamanlarda takip ettiğiniz diziler var mı?

Yeri gelir gerilim filmini tercih ederim yeri gelir romantik komedi izlerim. Tercihlerim o anki ruh halime göre değişiyor. Son zamanlarda Çukur ile Ufak Tefek Cinayetler’i severek izledim. Yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Bir de İspanyol yapımı La Casa de Papel’e yeni başladım.