Aslı Enver, ilk görüşte aşkı bulan şanslı kadınlardan...
Gördüğünüz an içinize ışık
saçan kadınlardan Aslı
Enver. Bunda doğallığının
da payı elbette büyük.
Sakin, uyumlu, kibar ve
cana yakın. Daha önce üç kez çekim için
bir araya gelmiş olmamıza rağmen, bu
sefer ilk kez onu yakından tanıma fırsatı
bulduğumu düşünüyorum. Belki de artık
28 yaşında, yeni evli, aradığını bulmuş,
oyunculuğu da karakteri de oturmuş bir
kadın olmasından... Söyledikleri de tavrı
da bunu onaylar nitelikte zaten.
12 yaşına kadar Londra’da yaşamış.
O zamanlar müzik hayatının
odağındayken Türkiye’ye dönünce
tiyatro aşkı filizlenmiş. Sonra kendini
gençlik dizilerinde buluvermiş...
“Şanslıyım” diyor, “Hep yaşımın
rollerini oynadım.” Bizse onu
farklı bir karaktere sokmak istedik
ve çekimimizde onu 60’lı yıllara
götürdük. Bu kez bir dönem kadınını
bizim için canlandırmasını rica ettik...
Başarıyla oynadı yeni rolünü...
Sonra da bu su gibi duru güzel
yıldızla, su gibi akan bir muhabbete
daldık...