"Mantıklı ve sıkıcı olan taraf benim"

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Aslı Enver, ilk görüşte aşkı bulan şanslı kadınlardan...

Gördüğünüz an içinize ışık saçan kadınlardan Aslı Enver. Bunda doğallığının da payı elbette büyük. Sakin, uyumlu, kibar ve cana yakın. Daha önce üç kez çekim için bir araya gelmiş olmamıza rağmen, bu sefer ilk kez onu yakından tanıma fırsatı bulduğumu düşünüyorum. Belki de artık 28 yaşında, yeni evli, aradığını bulmuş, oyunculuğu da karakteri de oturmuş bir kadın olmasından... Söyledikleri de tavrı da bunu onaylar nitelikte zaten. 12 yaşına kadar Londra’da yaşamış. O zamanlar müzik hayatının odağındayken Türkiye’ye dönünce tiyatro aşkı filizlenmiş. Sonra kendini gençlik dizilerinde buluvermiş... “Şanslıyım” diyor, “Hep yaşımın rollerini oynadım.” Bizse onu farklı bir karaktere sokmak istedik ve çekimimizde onu 60’lı yıllara götürdük. Bu kez bir dönem kadınını bizim için canlandırmasını rica ettik... Başarıyla oynadı yeni rolünü... Sonra da bu su gibi duru güzel yıldızla, su gibi akan bir muhabbete daldık...



