Onlar ekranların son fenomeni Bodrum Masalı’nın üç yetenekli kızı: Ezgi Şenler, Zehra Yılmaz ve Serel Yereli. Üçü de gelecek vadediyor. Peki, gerçekte kim onlar?





Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz?

Çocukluğumdan gelen bir şey bu. Kendimi bildim bileli sahneye çıkma düşüncesinden kendimi alıkoyamadım, bunun adını da oyuncu olma isteği olarak belirledim. Menajerlerimle yolum kesişince hayatım tamamen değişti. Eksiklerimi tamamladım. Bakü’de büyüdüm aslında, Rus koleji mezunuyum. Beş senedir Türkiye’deyim. Bakü’de tiyatro eğitimi aldım, İstanbul’a gelince de Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Sinema-Televizyon Bölümü’nü kazandım. Yeni mezun oldum.





Bodrum Masalı hangi yönüyle diğer dizilerden farklı sizce?

Senaryoyu ilk okuduğumda o kadar etkiledi ki beni. Şimdi ekrana bakınca görüyorum ki her şey senaryonun aynısı. Bodrum Masalı ile televizyonda yepyeni bir sayfa açıldığını düşünüyorum. Duygusal sahnelerde ağlıyorum, komik sahnelerde gülüyorum, heyecanlı sahnelerde adrenalinim tavan yapıyor. Dışarıdan bakınca da çok faklı olduğunu görebiliyorum. Tüm ekibin enerjisi müthiş.





Canlandırdığınız karakterin en sevdiğiniz yönü ne?

Rana çok cesur bir kız. Cesaretiyle beni kendine hayran bırakıyor, çünkü onun kadar cesur değilim. İstenmediği halde sevdiği adamın, aşkının peşinden gidiyor. Ben olsam hemen duvarlarımı örer ve set çekerim.





En sevdiğiniz yerli ve yabancı diziler hangileri?

Hayat Şarkısı ile Poyraz Karayel’i çok seviyorum. Burcu Biricik ile Burçin Terzioğlu’nun oyunculuklarına bayılıyorum. Gossip Girl aşığıyım. Yabancı bir dizide oynama şansım olsaydı Gossip Girl’de oynamak isterdim ama bittiği için şu anda Girls’ü izliyorum.





Neredeyken mutlu ve huzurlusunuz?

Evimde.





Bir sabah uyanıp her şeye yeniden başlama şansınız olsaydı neyi değiştirmek isterdiniz?

Değiştirmek istediğim hiçbir şey yok, tabii ki daha iyisi her zaman olabilir ama yine aynı hatalarla aynı yollardan geçmek isterim.





Bir gün İstanbul’u terk etseniz nerede yaşamak isterdiniz?

Bakü’de büyüdüğüm için orayı çok iyi tanıyorum, Bakü de beni iyi tanıyor, o yüzden Bakü’de yaşamak isterdim.





Bir Hollywood yapımında rol alma şansınız olsa hangi filmin kadrosunda olmak isterdiniz?

Leornardo di Caprio ile Titanik’de oynamak isterdim.





En büyük korkunuz ne?

Ailemden birini kaybetmek.





Aşk sizin için neler ifade ediyor?

Sonsuzluk ve samimiyet.



Risk, heyecan, tutku, romantizm… Bu kelimelerden birini seçmek zorunda kalsanız hangisini seçerdiniz?

Heyecan.





En sevdiğiniz ve sevmediğiniz yönleriniz neler?

Çok merhametli bir insanım hatta zaman zaman fazla merhametli olduğumu bile düşünüyorum. En sevmediğim yönüm ise inatçı ve dediğim dedik bir insan olmam.





Hayatınızın merkezinde ne var?

Şu an tamamen işime ve kariyerime odaklandım.





Hayattaki rolünüz ne?

Çocukluğumdan beri hayal ettiğim hedeflere ulaşmak; zaten kendimi en güçlü hissettiğim zamanlar da işimin hakkınız verdiğim zamanlar. Yaptığı işin hakkını veren bir insan olmak istiyorum.





En son nereye seyahat ettiniz?

Mersin’e yazlığımıza gittim.



Sizi en çok ne endişelendirir hayatta?

Başarısız olmak.



Sizi en iyi tanımlayan üç sözcük ne?

Temiz kalpli, merhametli ve yardımsever.