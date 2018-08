Nalan Miri Sözer, yeni kitabı Kim Tutar Seni’de ‘Yaşamın her zorluğunun, dibe vurmanın beni 40’a hazırladığını anladım’ dediği bir dönemi anlatıyor ve 40 yaşında, özünden bambaşka bir kadın çıkardığını söylüyor.

Kim Tutar Seni nasıl ortaya çıktı?

Her şeyin doğru zamanını kendi kendine bulduğuna inanıyorum. Çok seyahat ediyorum. Kitap için de 2.5 sene önce Bahamalar’a gittiğimde bir doğa çalışması yaptım, yanıt 40 yaş kitabıydı. Ve dönüşte uçakta yazmaya başlamıştım. Aslında, Kim Tutar Seni’yi kendi de adı gibi muzip 40 yaş korkumla başa çıkmak için yazmaya başladım. Fakat sonra ortaya hayatı, kadınlığımızı sorgulayan matrak, eğlenceli, hayli kafa açan ve en önemlisi harekete geçme etkisi yaratan bir kitap çıktı.



Dünyanın dört bir yanından kadınla 40 yaş ve sonrası hakkında konuşmuşsunuz. Size anlatılanlar arasında en çok ilginizi ne çekti?

Sadece gözlem ve tecrübelerimi yazmak yetmedi, dünyadan 100’e yakın farklı kadınla konuşup global bir gerçekçilik de katmaya çalıştım. Aynı korkuyu yaşadığım ne kadar çok kadın olduğunu görüp kitabın sağlamasını yapmış oldum.



Yeni Nalan, hayatı nasıl algılıyor artık? Neler yeni, neler geçmişte kaldı?

Yaşamın her zorluğunun beni 40’a hazırladığını anladım. 40 yaşında; özümden, içimden ve yaşadıklarımdan bambaşka bir kadın çıkardım. Neler yaşadığını unutup çöpe atmamak, her anını anlamak ve şifreleri kırmak için kullanabilmek, iyi bir yaşam becerisi kazandırıyormuş. 40’tan öncesi hazırlıkmış, hayat aslında 40’tan sonra başlıyormuş ve her şey çok daha tatlı oluyormuş.







En çok nelerden kaçmak istiyorsunuz son zamanlarda?

Alt yapısız kişiliklerin rahatsız eden egolarındandan, suni ilişkilerden ve mış gibi yapılan işlerden… Para ve statü yerine sahici olmak, doğaya nüfuz ederek yaşamak, tecrübelerimizi paylaşmak, kolektif bilinç yaratmak, yardımlaşmak, değer yaratmak daha önemli hale gelmeli hayatımızda.



Afrika’da bir şaman ayinine katılmışsınız. Bu Şaman ayininde nelere tanık oldunuz, size neler hissettirdi?

Kendimi gerçekten bir film karesinin içinde gibi hissettim. Evrenin farklı dinamiklerine ve bambaşka yetenekleri olan insanların varlığına tanık oldum.



Yazma ritüelleriniz var mı?

Her yerde her şartta yazabiliyorum. Cep telefonumun notlar kısmına, peçeteye, çantamdaki ilaç kutularının boş yerlerine, etrafta bulduğum küçük kağıtlara… Ama en çok doğada yalnız olduğumda ve gece yazıyorum.



Favori edebiyat karakteriniz kim?

Anna Karenina. Dönemin şartlarını zorlayan cesaretini ve aşkı için göze aldıklarını çok etkileyici bulurum. Psikolojik çözümlemelerle ilgili kafa açan en sevdiğim kadın karakter.



Bundan sonrasında neler var? En ütopik hayallerinizi neler süslüyor?

Sırada Kim Tutar Seni kitap ve okuyucu buluşmaları var. Şirket çalışanlarıyla ve farklı kadın gruplarıyla bir araya geliyorum. Bir yandan kitap yurt dışı baskısı için İngilizce’ye çevriliyor. Oyuncu bir arkadaşım kitap için çok heyecan duyuyor, yazın film için ön hazırlıklara başlayacağız. Bir de erkek versiyonunu yazıyorum. Ardından konusunu gerçek yaşamdan uyarlayacağım çok çarpıcı bir aşk romanı gelecek.