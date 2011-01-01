Fiziksel olarak kendine has bir havası ve tarzı olduğu kadar içinde bulunduğu piyasada da kendine özel bir duruşu olduğu aşikar. Çarpışma dizisiyle oyunculuk temelini iyice sağlamlaştıran Melisa Aslı Pamuk, içine girdiği kalıbın şeklini almayan, sınırlarını korumasını bilen tavrıyla da zamanın ötesinde hareket ediyor...

Röportaj: Filiz Şeref

Fotoğraf: Deniz Özgün

Styling: Nazlı Günay-Layza Akdilek

Saç: İbrahim Zengin

Makyaj: Melis İlkkılıç

Fotoğraf Asistanları: Batuhan Kumantaş, Begüm Tümer

Styling Asistanı: Simge İnce

Makyaj Asistanı: Hidayet Korkmaz

Çiçekler için Misk İstanbul’a teşekkür ederiz.



Çarpışma ilk değil; daha önce de ekrandan aşinayız ona elbette. Hatta 2011 yılındaki güzellik yarışmasına kadar uzanabiliriz... Ama biz onu daha çok güzelliğiyle değil, başarısıyla gündemimize almayı tercih ediyoruz. Tam da şu anda onun zamanı olduğunu düşünmemiz boşuna değil; Çarpışma’da özellikle de Alperen Duymaz ile müthiş bir performans sergiliyorlar. Ama o bu konuda oldukça mütevazı kalmayı tercih ederek, “Bu proje bana hızlı bir ivme kazandırdı; ama ‘benim zamanım’ gibi iddialı bir laf edemem. Bunu ben de ileride göreceğim” diyor.







Peki aslında kim bu kız? Hollanda’da doğup büyüyen, çok eğlenceli geçen çocukluğunu bir kenara koyup, ailesini orada bırakıp Türkiye’ye yerleşen, kısa sürede hafif bozuk olan Türkçe’sini hırsla düzeltmeyi başaran, bir süre modellik yapan, Türkiye güzeli seçilen, sonra oyunculuğa geçiş yapan ve yolunda sağlam adımlarla ilerleyerek bugüne gelen, tutkulu, hırslı, çalışkan ve elbette şanslı bir genç kadın... Üstelik tırnak içinde belirtmek gerekiyor ki, oldukça da ‘çekici’ olduğu şüphe götürmez. Hem de en doğal haliyle...



Sette şahit olduğumuz samimiyeti, sıcaklığı, enerjisi ise ona insani değerler bazında artı puan katan özellikleri. Başarının çok çalışmak ve ilkelerini koruyarak istikrarlı yol almaktan geçtiğini düşünmek tam da böylesi bir karaktere özgü yaklaşımlar... İstikrar demişken, bunu özel hayatında da başardığı açıkça görülüyor. Uzun yıllardır aynı isimle olan birlikteliğiyle (Tolga Sala), istikrarını bu konuda da sürdürüyor.



Tam da bir Koç burcu kadınına yakışan kısa, öz ve net cümleleriyle onu yakından tanıma zamanı şimdi... Lakin, ileride tanıdığınıza pişman olmayacağınız bir isim.







Hollanda’da doğan büyüyen sakin sessiz kendi halinde bir Türk kızının ülkesine gelişi, yeni farklı bir hikayenin başlangıcı mı oldu? Nasıl bir değişim oldu sizin için?

Normalde üniversitede bir sene ara vermek isterken bu macera 10 senedir devam ediyor. Hollanda’da yaşasaydım çok başka bir hayatım olabilirdi. Türkiye’ye gelme kararım kaderimde bambaşka bir yol çizdi.



Nasıl bir anne-baba nasıl bir çocukluktu sizinki?

Standart çekirdek ve mutlu bir aile içinde büyüdüm. Kardeşim en yakın arkadaşım. Çocukluğum ve Hollanda’daki hayatım çok eğlenceli geçti diyebilirim.



Çocukluk hayalleri içinde oyunculuğun bir yeri var mıydı?

Aslında böyle bir hayalim yoktu ama 13 yaşındayken bir kısa filmde yer aldım. O andan itibaren oyunculuk sevdam başladı.



Geriye dönüp baktığınızda, sizin hikayenizin en altı çizilmesi gereken yerleri nereleri olabilir?

Ülke değiştirmek ve buraya adapte olmam ilk sırada geliyor. İz bırakan bir diğer basamak da Kurt Seyit ve Şura projesi oldu. Orada edindiğim deneyimler, çalıştığım yapım ve oyuncular, bana profesyonel bir perspektif kazandırdı.



Oyunculuk diğer mesleklere nazaran tüm hayatı kaplıyor; sanki daha bir yaşam şekli oluyor. Çünkü yanında bonusu, ünlü olmak var. Bu meslek sizi nasıl bir dünyaya dahil etmiş oldu?

Amacım iyi bir oyuncu olabilmek, bunun önemli bir getirisi ünlü olmak. Benim için bunun bana olan en önemli getirisi, yaptığım işin daha fazla kitleye ulaşması aslında.



