Kadın milleti bir adam yakışıklıysa onu beğenir. Ama o adam bir de başarılıysa hayran olur. Mert Fırat da onlardan biri!

Röportaj: Ayşe Arman

Amma zayıflamışsın…

16 kilo verdim! Bu almış halim. Daha da zayıftım…

Biz şurada beş kilo veremiyoruz, insan 16 kilo nasıl verir!

Veriyorsun işte! Gerçekten veremli çocuklar olduğumuza önce bizim kendimiz inanmamız gerekiyordu, bunun için de zayıflamamız şarttı. Kıvanç zaten, ‘Kuzey Güney’ için zayıflamıştı, bu film için de 7-8 kilo daha verdi.

İyi de nasıl yaptınız?

Yemeyerek! Daha doğrusu, ölçülü, düzgün ama az beslenerek. Çekimden önce ben dört kilo verdim, çekim sırasında da kademeli olarak 12 kilo…

Kendi başına mı?

Yok, yok diyetisyene gittim. Zorlanmadım desem yalan olur. Kürek çekerken bile 66 kiloyu görmemiştim, lise kiloma indim resmen.

Peki 16 kiloyu, bu kadar hızlı vermek iyi bir şey mi bünye için?

Değil. Diyetisyenim de bu konuda uyardı beni, ama elden ne gelir. Canlandırdığım şair Rüştü Onur’la ilgili bir külliyat vardı elimde. E görüyorum, adamın zapzayıf. Kimseyi 82 kiloluk bir Rüştü Onur’a inandıramazdım. Kilo vererek, filmin içinde daha gerçekçi bir şekilde var oldum. Bir de filmin başında 78 kiloydum, sonunda 66oldum. Tam ölüm sahnesinde, artık erimiş gitmiş bir adamdım.

Bayağı bir ‘öz disiplin’ bu…

Evet, benim için mükemmel bir nefis terbiyesi oldu!

Arada hiç mi kebap çekmedi canın…

Çekmez olur mu? Çekti. Ama yemedim. Acılı bir süreçti. Beni çok hırpaladı. Bazı geceler istiyorsun ki bir ödülün olsun, bir parça çikolata, bir adet baklava… Olmuyor ama!

Peki ya ruh halin? Savrulmadın mı oradan oraya?

Savruldum ama o bana yaradı. Şeker almamak, insanı depresif ve kötü hissettiriyor. Buna ihtiyacım vardı. O zayıflığın ve besinsizliğin insana getirdiği ruh hali, rolüm için bana gerekliydi. Şair Rüştü Onur öyle bir karakter zaten.